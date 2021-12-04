蒙牛：扎实推进践行企业社会责任

由中国社会责任百人论坛主办的“第十三届《企业社会责任蓝皮书》发布会暨ESG中国论坛2021冬季峰会”、第四届北京责任展今日在京召开。蒙牛再次荣登企业社会责任发展指数乳业第一、食品行业第二，“蒙牛践行乳企社会责任，点滴营养共护未来”案例入选《环境、社会及治理（ESG）基础教材》，彰显社会各界对蒙牛社会责任担当的认可和肯定。

积极响应国家奶业振兴政策，蒙牛充分发挥产业资源优势，探索出一条独具蒙牛特色的乡村振兴模式，通过“以奶带农”，将产业链完整融入地方经济发展，带动农牧民就业增收。目前，蒙牛“中国乳业产业园30万头奶源基地建设项目”在巴彦淖尔市、通辽市、呼和浩特市相继开工，每年推动内蒙古超过220万吨青贮、苜蓿、燕麦等饲草产业发展，带动农牧民增加收入近9亿元，同时通过联合现代牧业、圣牧高科、富源国际及合作伙伴，直接和间接带动全国150万农牧民发展致富。

专家深入牧场指导牧民养牛

上游牧场是奶业振兴的核心力量，针对产业链薄弱环节，蒙牛精准施策，设立“牧场主大学”，累计组织技术培训3000余场，覆盖超过50000人次，帮助牧场累计提升效益超15亿元；利用科技优势设立“爱养牛”平台，为产业链伙伴打造公开、公正、公平、阳光、透明的交易环境。目前，爱养牛供应商注册数量600余家、牧场注册数量1000余家，2020年平台交易额突破100亿元。

蒙牛始终心系贫困地区(（已脱贫）少年儿童的营养普惠。自2002年以来，蒙牛持续为欠发达地区的孩子开展营养帮扶。2017年，蒙牛将“牛奶助学行动”升级为“营养普惠计划”。2021年，在中国青少年发展基金会的支持下，进一步进阶成为“蒙牛营养普惠工程”。2020年12月，蒙牛宣布捐资670万元支持“传薪计划”公益项目，为全国160名抗疫牺牲英烈子女，提供长达22年教育、营养资助。

蒙牛营养普惠工程走进四川省阿坝藏族羌族自治州红原县

以“营养普惠，守护未来”为使命，蒙牛聚焦营养改善、教育赋能、身心健康提升等领域，通过为欠发达地区学生赠饮学生奶，开展“食育教育”“环保教育”等公益项目，帮助中小学生在成长发育期及时补充营养，强健体魄，养成健康生活方式。截至目前，“蒙牛营养普惠工程”已累计捐赠10亿元，覆盖30个省、自治区及直辖市，惠及学生2500万人以上。

把可持续发展融入发展战略的蒙牛，持续加强环境社会及企业管治（ESG）工作，全面对标联合国可持续发展目标，在质量安全、生物多样性保护、营养健康、公益慈善等方面，扎实推进践行企业社会责任，为各利益相关方创造了可持续的价值。在国内的65家蒙牛工厂中，已经有17家成为国家级绿色工厂，清洁能源使用占比已达15%左右，各类环境指标逐年改善提升。通过创新环保公益行动，蒙牛将环保行动作为履行社会责任的核心行动之一，以线上种树活动、蒙牛家族光盘行动、拍摄蒙牛绿色行动代言宣传片等活动，号召全体员工参与到环境保护中，共同守护绿色家园。今年，蒙牛先后发布《可持续发展报告》《生物多样性报告》，携手合作伙伴和广大消费者，打造更高水平的绿色产业链、责任供应链，推动“负责任的消费”成为全社会共识。