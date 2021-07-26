2021中国学生营养与健康发展大会在内蒙古通辽市召开

会议现场。人民网记者 乔业琼摄

人民网北京7月26日电 （记者乔业琼）日前，2021中国学生营养与健康发展大会暨学生营养普惠食育基地共建项目启动仪式在内蒙古通辽市召开。本次大会以“点滴营养，绽放每个未来；健康通辽，与你共筑明天”为主题，由通辽市人民政府、中国学生营养与健康促进会和内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司联合主办。

国家卫生健康委食品司副司长田建新强调，进一步改善学生营养健康状况，是新时代营养健康工作的重要内容之一。希望以此次大会为契机，汇聚各方智慧，动员各方力量，践行营养健康理念。

中国学生营养与健康促进会会长陈永祥呼吁充分调动社会各方力量，开展丰富多彩的健康促进活动，共同关爱学生营养健康，关注祖国的未来。

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司高级副总裁、常温事业部负责人高飞表示，蒙牛集团将继续用更高标准、更高品质的营养牛奶支持少年儿童健康成长。

在主旨发言环节，卫生及教育领域专家学者围绕营养相关政策法规、肥胖现状及防控策略、科学运动与青少年体质健康等话题进行了交流与探讨。

国家卫生健康委食品司营养处处长徐娇强调了目前我国学生健康教育的重要性，并解读了近日教育部联合国家卫生健康委等四部门印发的《营养与健康学校建设指南》。首都体育学院体医融合创新中心主任、中国学生营养与健康促进会体医融合学生健康分会主任委员郭建军就科学运动与青少年体质健康话题进行了分享。北京大学医学部公共卫生学院教授、中国学生营养与健康促进会肥胖防控分会主任委员王海俊分析了当前中小学生肥胖的现状及原因，并提出了防控策略。

据蒙牛集团相关负责人介绍，蒙牛在学生营养公益领域已践行近20年，惠及千万学子，为打造更全面、更综合、更专业的营养普惠公益体系，“蒙牛营养普惠计划”升级为“蒙牛营养普惠工程”。未来在中国青少年发展基金会的支持下，“蒙牛营养普惠工程”以“营养普惠 守护未来”为使命，聚焦营养改善、教育赋能、身心健康提升、环保降碳等，开展普惠行动、教育行动、大健康行动及环保行动等四大公益行动。

会上，通辽市政府、中国学生营养与健康促进会、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司共同启动了学生营养普惠食育基地共建项目。该项目致力于打造国内食育工作的示范基地，通过建立“学生奶捐赠+食育教育+环保教育”的公益模式，探索建立完整的食育教学体系，指导中小幼学校开设食育课程，打造食育人才培养的样板，帮助青少年儿童掌握系统化、标准化的食品安全知识和营养健康知识，促进食育研究成果真正服务学生、学校、家庭，从而提升全民营养健康水平。“壹份爱 惠未来”项目也在会上正式启动，在确保资金来源稳定持续的情况下，全力支持公益项目，从而更全面地营养少年儿童。

同时，蒙牛和中国青少年发展基金会还举行了“抗汛救灾 助学河南”捐赠仪式。蒙牛学生奶业务部向中国青少年发展基金会捐赠资金150万元，用于开展河南学生资助、校园重建等工作，以实际行动帮助灾区少年儿童脱离困境、健康成长。

在随后召开的圆桌论坛环节，以“学生营养教育”为主题，由中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、中国学生营养与健康促进会学生健康教育分会主任委员刘爱玲主持，北京市疾控中心、通辽市教育局、北京市中小学校长等专家学者对营养宣教方面取得的工作成效及未来努力方向进行了分享，同时针对学生营养教育政策法规及相关标准体系、营养健康科普宣传、食育环境建设等方面进行了探讨。

来自北京、天津、河北、河南、浙江、广州、重庆、贵州、云南、陕西等地学生营养与健康领域专家，教育、卫生、农业等部门负责人，高校、科研机构、社会组织、企业等相关专业人员以及通辽市卫健委、教育局、市场监督管理局、团市委，内蒙古民族大学和通辽市中小学负责人等400余人参加会议。