国家医保局：本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元

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2021年国家医保药品目录调整结果公布 74种药品新增进入目录

人民网北京12月3日电 （记者杨迪）为了让社会各界进一步了解2021年国家医保药品目录调整工作，今日，国家医保局对《国家医保局 人力资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）>的通知》进行了解读。国家医保局在解读中指出，从患者负担情况看，与原市场价格相比，通过谈判降价和医保报销，本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元。

2021年国家医保药品目录调整工作总体思路和目标?

国家医保局介绍，本次调整始终坚持“保基本”的功能定位，着力更好地满足广大参保人的基本用药需求，继续坚持“突出重点、补齐短板、优化结构、鼓励创新”的调整思路。发挥体制优势、政策优势、市场优势，释放改革红利，努力实现药品目录结构更加优化，医保资金使用更加高效，基本医保药品保障能力和水平更高的目标，助力解决人民群众看病就医的后顾之忧，提升广大人民群众的获得感。

本次调整如何体现“保基本”的功能定位?

国家医保局在解读中指出，一是在调整中，始终综合考虑现阶段我国经济社会发展水平、医保基金和参保人员负担能力等因素，坚决杜绝“天价药”进目录，确保谈判形成的支付标准符合“保基本”定位。二是紧盯临床合理用药需求，着力弥补基本用药保障短板，多“雪中送炭”，少“锦上添花”。三是通过引导同治疗领域用药适度竞争和目录内药品再降价，腾出基金空间，推动实现基本用药保障升级换代。

本次调整目录外药品申报条件的设置有何考虑?

设定目录外药品申报条件的主要考虑：一是更好满足临床需求，例如新冠肺炎治疗用药、适应症发生改变的药品等。二是更好与新药审批工作衔接，实现药品审批与医保评审“无缝衔接”，体现鼓励创新的导向，例如近年新上市的药品。三是与相关药品管理政策的衔接，考虑基本药物在基层医疗机构广泛配备使用，为保证临床用药延续性和可及性，国家基本药物全部被纳入调整范围。

本次调整的谈判成功率和降价幅度如何?谈判成功的药品治疗领域分布?

国家医保局表示，本次调整，共计对117个药品进行了谈判，谈判成功94个，总体成功率80.34%。其中，目录外85个独家药品谈成67个，成功率78.82%，平均降价61.71%。

74个目录外新增药品涉及21个临床组别，其中，高血压、糖尿病、高血脂、精神病等慢性病用药20种，肿瘤用药18种，丙肝、艾滋病等抗感染用药15种，罕见病用药7种，新冠肺炎治疗用药2种，其他领域用药12种，患者受益面广泛。

目录内有11种药品调出，是否会对相关疾病治疗用药有影响?

经专家评审，共计11种药品被调出目录，均为临床价值不高且可替代，或近几年在国家招采平台采购量较小的药品。这些药品的调出，经过了专家认真、严格论证，按程序确定。专家们在评审过程中，将可替代性作为一项重要指标，被调出的药品在目录内均有疗效相当或更好的药物可供替代。同时，这些药品的调出，为更多新药、好药纳入目录腾出了空间。

本次调整对医保基金和患者负担的影响是怎样的?

国家医保局称，通过调出药品或目录内药品再降价，能够为基金腾出一定空间。在今年的调整过程中，我们严格把握药品的经济性，经初步测算，新增的74种药品预计2022年增加的基金支出，与目录内药品降价等腾出的基金空间基本相当。因此，从总体上看，近期不会明显增加基金支出。从患者负担情况看，与原市场价格相比，通过谈判降价和医保报销，本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元。

本次调整工作有哪些创新点?

国家医保局表示，为进一步提升目录调整工作的科学性、透明度和规范性，我们保持对相关技术细节和工作流程的持续改善。一是提升科学性，在广泛征求专家、企业意见的基础上，制定完善了专家评审指标体系与评分规则，促进评审工作“由主观走向客观”。二是提高透明度，首次向社会公开申报药品相关信息，主动接受社会各界监督。通过与相关部门联动，验证企业提交信息真实性，扩大专家评审信息来源，提升评审客观化。三是加强规范性，完善药物经济学和医保基金测算规则，为药经和基金测算工作的科学化和标准化提供技术支持。试行多位药经专家根据测算指南对同一药品开展“背靠背”测算，提升药经测算结果精准度和公平性。四是突出信息化应用，首次开发应用于企业申报和专家评审打分电子信息系统，有效提高了药品目录调整工作效率。

新版国家医保药品目录什么时候开始执行?

根据《通知》要求，新版国家医保药品目录自2022年1月1日起正式实施。目前，各地医保部门正紧锣密鼓地开展信息系统调整、政策衔接、人员培训等工作，争取谈判药品尽早落地。

国家医保局准备采取哪些措施推动新版目录落地?

国家医保局介绍，为推动新版目录尽早惠及广大人民群众，一是落实谈判药品直接挂网等措施，确保谈判药品如期按照协议调整支付标准。二是指导定点医疗机构加强联动，根据临床治疗需求，及时将新增药品特别是谈判药品纳入本机构配备名单，提升用药保障水平。三是指导各地落实“双通道”管理机制，通过定点零售药店等渠道提高谈判药品的可及性。四是强化准入后管理，加强对目录内药品特别是谈判药品使用、支付情况的监测，努力解决落地过程中出现的问题。五是继续组织企业定期报送药品配备机构名单，在国家医保局官方APP开通查询通道，方便患者查询、购药。

国家医保药品目录调整的总体成效?

据了解，自国家医保局成立以来，已连续4年开展国家医保药品目录调整工作，累计将507个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批“神药”、“僵尸药”调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。连续开展6批国家组织药品集中带量采购，中选药品平均降价53%。中国药学会发布的《中国医保药品管理改革进展与成效蓝皮书》显示，自2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到改善。常用药价格水平明显下降，重大疾病和特殊人群用药保障水平明显提高。创新药进入医保速度加快，周期大幅缩短，患者可及性明显提高。通过集中带量采购和目录准入谈判“组合拳”，显著降低了群众用药负担。