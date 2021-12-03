专家谈新版医保目录：最大范围惠及百姓，这样谈判才有意义

2021年12月3日，国家医疗保障局联合人社部公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》，共计74种药品新增至目录，11种药品被调出目录。调整后的药品总数为2860种，其中西药1486种，中成药1374种，目录内中药饮片未作调整，仍为892种。

广泛扩大患者受益面

恶性肿瘤是威胁人类健康和生命的常见疾病。世界卫生组织最新数据显示，2020年全球新发恶性肿瘤病例约1929.3万例、死亡病例约995.8万例；中国新发恶性肿瘤病例约456.9万例、死亡病例约300.3万例，新发和死亡病例均居世界首位。

对此，国家医保局在目录调整过程中，瞄准重大疾病治疗用药需求，及时将一大批新上市的药品纳入医保。中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯表示，2021年医保目录新增的药品中，肿瘤用药达18种，覆盖了肺癌、淋巴瘤、乳腺癌、肝癌、胃癌、骨髓瘤、前列腺癌和神经内分泌瘤等领域。

此次调整也纳入了一些新型靶向药物。“阿贝西利、达雷妥尤单抗、维迪西妥单抗进入医保目录之后，填补了保障空白，在将乳腺癌、胃癌、骨髓瘤的药品保障提高到国际主流用药水平的同时，大幅度降低了患者负担。”石远凯说。

本次调整，74个目录外新增药品涉及21个临床组别，其中，高血压、糖尿病、高血脂、精神病等慢性病用药20种，肿瘤用药18种，丙肝、艾滋病等抗感染用药15种，罕见病用药7种，新冠肺炎治疗用药2种，其他领域用药12种，患者受益面广泛。

守好老百姓保命钱

针对“天价药”困扰癌症患者问题，石远凯表示，目录准入谈判已经成为引导药品降价的重要手段。“自2018年以来，国家医保谈判新增药品价格的平均降幅均在50%以上，今年更达到61.71%，创历史新高。从肿瘤药品看，今年谈判新增的肿瘤药品，平均降幅为64.88%，超过平均水平。”

2021年国家医保谈判药品基金测算专家组组长郑杰分析，目录调整工作首要工作原则就是“保基本”，基金测算工作就是实现“保基本”的重要防线。在整个基金测算工作中，职责定位是充分评估基金和患者的负担水平，测算给出可承受的建议支付标准。

“有人认为谈判就是杀价，越低越好，这是对这项工作的曲解，基金测算追求的不是最低价，而是合理价。”郑杰表示，结合我国城乡居民人均可支配收入等，综合考虑患者个人负担可承受能力，通过测算找到一个绝大部分患者都能够用的起的价格，最大范围惠及百姓，这样谈判才有意义。

郑杰表示，个别药品价格过于昂贵，比如前段时间媒体热议的某120万元一针的抗癌神药，由于远超基金承受能力和老百姓负担水平，不具备经济性未能通过评审，最终未获得谈判资格，这就是体现“保基本”原则的佐证，在未来的目录调整工作中相信国家医保局仍然会继续坚决杜绝天价药进医保，守好老百姓保命钱。

一些价格极为昂贵、远超“保基本”定位和广大患者负担能力的药品，并未获得谈判资格，无法被纳入目录。同时，也有一些原来价格昂贵的药品，开出了平民价、符合“保基本”定位的药品，经谈判后顺利进入目录。“70万1针治疗脊髓性肌萎缩症的知名‘天价药’诺西那生钠注射液，经过谈判后大幅降价，已达到多数患者可承受范围之内。达雷妥尤单抗注射液等年治疗费用超过100万元的‘天价药’，经谈判全部降至 30 万元以下。”石远凯说。

为更多新药纳入目录腾空间

此次调整过程中，经评审，7种目录外非独家药品直接调入，11种临床价值不高、可替代性强及近几年在国家招采平台采购量较小的原目录内药品被调出。

据介绍，这些药品的调出，经过了专家认真、严格论证，按程序确定。专家们在评审过程中，将可替代性作为一项重要指标，被调出的药品在目录内均有疗效相当或更好的药物可供替代。同时，这些药品的调出，为更多新药、好药纳入目录腾出了空间。

北京大学中国卫生经济研究中心主任刘国恩就目录调整支持创新药品时表示，2016年1月1日至2021年6月30日，上市的药品中有174种，新上市药品有161种，新药比例高达93%。

从新药品纳入到医保比例的进度看，刘国恩表示，今年医保新增67个药品，66个是在过去5年上市的药品，新药占比99.1%，其中27个创新药物实现了当年上市。今年进入谈判的国家重大创新药有23个，其中22个顺利进入国家医疗服务，且获批上市到纳入医保平均周期在一年零两个月。

在今年的调整过程中，国家医保局严格把握药品的经济性，经初步测算，新增的74种药品预计2022年增加的基金支出，与目录内药品降价等腾出的基金空间基本相当。因此，从总体上看，近期不会明显增加基金支出。从患者负担情况看，与原市场价格相比，通过谈判降价和医保报销，本次谈判预计2022年可累计为患者减负超过300亿元。据专家介绍，按照限定的支付范围，目前国家医保目录内所有药品年治疗费用均未超过30万元。

自国家医保局成立以来，已连续4年开展国家医保药品目录调整工作，累计将507个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批“神药”“僵尸药”调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。连续开展6批国家组织药品集中带量采购，中选药品平均降价53%。

新版国家医保药品目录自2022年1月1日起正式实施。目前，各地医保部门正紧锣密鼓地开展信息系统调整、政策衔接、人员培训等工作，争取谈判药品尽早落地。