2021年12月2日，国家心理健康和精神卫生防治中心官网正式上线(网址：ncmhc.org.cn)。国家心理健康和精神卫生防治中心是国家卫生健康委直属的、国家级心理健康和精神卫生防治专业机构。中心官网从内容架构、视觉设计和服务功能等方面进行了精心设计，网站将向社会各界广泛宣传我国心理健康和精神卫生防治事业的政策举措，及时发布行业资讯；向公众传播权威科普知识，倡导健康理念，提升健康素养；向专业人员提供教育培训等服务。网站设置了“新闻资讯”“政策研究”“宣传教育”“培训拓展”“心理健康” “心理援助”“精神障碍防治”“社区康复指导” 和“社会心理服务”等栏目；网站内容丰富，可读性强。

官网启动后，将努力搭建专业支持和学术交流的平台，打造人民群众了解中国心理健康和精神卫生防治工作动态和事业发展的权威平台；将致力与社会各界携手合作，共同培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态！（吴一凡）