林昭宇：关注大众精神卫生 社会协同搭建心理健康生态圈

精神心理健康是健康的重要组成部分。近日，“昭阳医生”首席执行官林昭宇在参加“人民爱健身”科学健身指导服务平台启动仪式时，就自己的创业初衷、我国心理咨询机构的市场现状等话题进行了分享。

新冠肺炎疫情突袭，人们被迫长期处于隔离状态，很容易出现抑郁、焦虑等心理问题。对此，林昭宇建议大家通过线上各种途径和外界联系、沟通，接受专业的心理服务，让情绪得到宣泄。“疫情期间，我们组织了公益心理咨询热线服务，如果觉得心理上不舒服，可以随时和平台的专业心理咨询师进行线上沟通，缓解焦虑和紧张。同时，平台还有一些包含正念冥想之类的自助课程，在家即可进行自我训练，控制不良情绪。”林昭宇介绍。

从企业角度思考如何推动心理咨询市场的健康发展，林昭宇给出的答案是提高问诊效率。“一方面是提高时空效率。精神科医生和心理治疗师普遍在一线城市，利用互联网将优质医生资源汇聚，可以方便各地患者线上及时就诊，享受到专业的心理服务；另一方面是提高从业者的工作效率。”

在林昭宇看来，无论是身体疾病还是心理疾病，提高“治”的质量固然重要，但将它们控制在“防”的阶段也非常关键。林昭宇表示，“如果从社会角度再理解，我建议加强心理健康教育的科普力度。预防是健康服务体系里的最前端，要尽可能把疾病扼杀在萌芽阶段。要想实现这一步，首先要提高疾病的知晓率，大家有意识地发现疾病，才能防控疾病，而这需要社会各界一起努力。”

“心理咨询机构作为社会心理服务体系的重要组成部分，应当与公立医疗机构的心理诊疗服务形成配合和补充的良好合作关系，全方位满足老百姓的心理健康需求。”林昭宇表示，“为了实现心理咨询平台的可持续发展，我认为有两点非常重要：第一是提高服务方的质量，第二是提高老百姓对心理疾病的认知度。”

林昭宇补充，提高服务的质量意味着需要心理机构制定服务标准，这是心理机构的重要工作之一。将服务标准化、做好品质把控，目的在于确保老百姓接受心理治疗后病情可以得到缓解或康复。同时，他强调，应加强有关科普，让患者知道出现心理问题应及时求助于专业人士。