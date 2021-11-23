“健康中国行动·社区康复科普宣传活动周”举行

2021年11月15日-19日，由国家心理健康和精神卫生防治中心主办，北京大学第六医院、中国心理学会支持，北京市精神卫生保健所、天津市精神卫生中心、河北省精神卫生中心协办的“健康中国行动——精神障碍社区康复科普宣传活动周”成功举行。

这次活动主题为“助力健康中国行动，推进社区康复建设”，旨在配合开展健康中国行动——心理健康促进专项行动，推动精神障碍社区康复服务工作的规范实施。活动为疫情常态化条件下心理健康促进工作，稳妥地搞好社区康复服务进行了有益探索，同时，为深入推进党史学习教育“我为群众办实事”工作，有力促进心理健康和精神卫生防治社区康复体系建设，联合基层党员干部、社区工作者和志愿者等共同为群众办实事拓宽了新的路子。

北京大学第六医院特别安排康复中心程嘉、耿彤、李静静、王天姿等专家团队成员，从精神障碍康复全面全程、社区精神障碍患者康复期家庭科学用药、自理能力提升与实践及社交能力技巧指导等四个方面，以视频形式进行讲解。深入浅出、科学实用的社区康复科普宣传，受到了各地的欢迎。

北京市精神卫生保健所、天津市精神卫生中心、河北省精神卫生中心等，还集中组织北京朝阳、丰台，天津东丽，河北雄县等京津冀地区93个街（乡）、1358个社区线上参与，并抽调210余名党员干部、精防联络员、志愿者，及时引导14430多个精神障碍患者与家庭进行收看。