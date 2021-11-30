中药也有“身份证”：河北2375个种植基地入驻省级中药材质量追溯平台

新华社石家庄11月29日电（记者任丽颖）记者29日从河北省农业农村厅了解到，河北目前已创建千亩以上中药材示范园396个，2375个种植基地入驻省级中药材质量追溯平台，14个中药材产品注册地理标志登记。

河北石家庄灵寿县农民正在整理中药材——防风。（李学彦 摄）

据河北省农业农村厅二级巡视员王旗介绍，作为全国中药材产业大省，河北省共有中药材资源1716种，常年种植120种，其中道地药材30余种。2016年，河北开始研发省级中药材质量追溯平台，目前已基本实现数据监控、产销对接、仓储配送、产品赋码交易、农资金融服务、在线技术指导等功能，已完成与22个3万亩以上的中药材大县对接，2375个种植基地入驻平台，涵盖204个品种，基地赋追溯码数量达12.24万个；引入244家制药及饮片企业和29家农资、检测、金融等服务机构，为基地与药企对接搭建了平台，目前撮合交易额达9713万元，已开展线上培训16次。

近年来，河北省农业农村厅着力构建燕山、太行山中药材产业带和冀中平原、冀南平原、坝上高原中药材产区的“两带三区”优势区域布局。据统计，全省优势产区种植规模发展到136万亩，占中药材总面积的79%。巨鹿、内丘、平泉、围场和安国分别成为全国最大的金银花、邢枣仁、杏仁、桔梗和栝楼单品生产集散地，酸枣仁、天花粉、王不留行、金银花、祁紫菀和杏仁产量占全国总量的60％，北柴胡、北苍术等产量占全国的1/3。

河北灵寿县种植的中药材瓜蒌正在晾晒。（李学彦 摄）

同时，河北省委、省政府也将中药材产业确定为促进乡村振兴的重要产业，通过创建中药材示范园、打造现代园区、培育产业大县、创建中药材特色农产品优势区、建设中药材产业集群，推进中药材产业发展。去年争取到国家产业集群建设任务，获得中央资金1.5亿元支持。

“2020年，河北中药材种植面积173.74万亩，同比增加25.4万亩，增长17.16%；总产量67.1万吨，同比增加4.5万吨，增长7.2%。”王旗说。

河北省沙河市中医院医护人员正在配中药。（陈雷 摄）

此外，河北在全国率先成立省级中药材产业技术体系创新团队，每年安排500万元资金支持科研攻关，基本形成了涵盖全省大宗中药材野生抚育、仿野生栽培、绿色防控、配方施肥和林药间作等全链条的标准体系。