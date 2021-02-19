黑龙江今年中药材种植面积将达350万亩

黑龙江省农业农村厅19日发布消息，去年，黑龙江省中药材种植产业在面积、产量、产值、效益四项指标增速均获全国第一今年，黑龙江省中药材产业围绕产业化发展主线，力争实现种植面积350万亩。

黑龙江省是中国农业大省，也是道地关药的重要产地。该省的中药材产业发展呈现了前所未有的蓬勃发展态势。去年，该省中药材基地面积达到260万亩。黑龙江省道地药材质源纯正、品质优良、药性突出，已享誉国内外。其中，刺五加、板蓝根和平贝在中国市场上的份额已分别占到80%、50%，以及30%以上。

今年，黑龙江省中药材发展将通过培育大品种、创建大品牌、打造大集群，实现财政增税、农业增效、农民增收。围绕该省"六大"区域布局，突出"一县一业、一乡一品、一村一药"，进一步增面积、提品质、攻单产、降成本，做大专品种基地规模，下大力气加工、流通。

在加工方面，黑龙江省将引导该省内的全国百强中药企业等55家规上企业联基地、建基地、带基地，开展订单收购，建设定制药园，扩大产地加工规模；同时，黑龙江省还将围绕县域优势品种、主推品种，突出抓招商、上项目，通过新、改、扩建一批产地初加工企业，提高就地加工转化率，减少原料药材出乡、出县。此外，黑龙江省还将引导高校、院所联合龙头企业探索人参、桔梗、黄精等“药食同源”大健康食品开发，加强中兽药、食品添加、饲料添加、中药日化产品等研发，做强道地药材加工业，延长产业链，提高附加值。

在流通上，黑龙江省今年将"三路出击"：首先，该省将加快绥芬河、鸡西恒山区、勃利县和中俄(黑河)中药材交易大市场等集散地市场建设，推进牡丹江、齐齐哈尔、大庆、大兴安岭等产地中药材交易市场建设工作。其次，该省将打造大数据智能云平台"龙药云"，推动"龙药云+12个专品种公司"建设，力争实现交易额5亿元以上。再次，该省将发挥自贸区和口岸优势，探索"基地+进口、加工+外贸"模式，形成新型中医药产业集聚效应。

今年，黑龙江省将通过争取国家和省财政资金支持，重点打造中药材生产示范强县20个、示范强乡和示范强村各50个，打造省级良种繁育基地、研发基地5个和一批标准化生产技术试验示范基地。(记者 王妮娜)