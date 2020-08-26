专家为防艾滋病病毒支招 可进行HIV暴露后预防

“2019年一年大概做了3000例，在这3000例里面，我觉得类似于西方的情人节、中国的七夕节，甚至是国庆节、过年的春节等大众比较空闲的时候，过来医院门诊进行艾滋病病毒（HIV）暴露后预防（PEP）咨询的人群会多一些。”深圳市第三人民医院艾滋病医学中心主任王辉表示，HIV暴露后预防是不安全性行为后，降低HIV感染风险的唯一途径，也是降低HIV新感染率的重要举措。不论是否清楚性伴HIV状态，在接触含有HIV的体液或血液后2至72小时之内，都应该迅速到就近的传染病医院或艾滋病预防阻断门诊进行药物预防阻断。

王辉提出：“采取暴露后预防措施，可降低HIV感染风险达80%以上，因意外或各种各样的原因暴露了HIV以后，应在2至72小时内，最好是48小时内，进行暴露后预防。”

据2018年《中国第四版艾滋病诊疗指南》中的HIV非职业暴露后预防用药方案推荐，应在发生HIV暴露后，尽可能在最短的时间内（尽可能在2小时内）进行预防性用药，最好不超过24小时。即使超过24h，也建议实施阻断用药，超过72小时不建议阻断。推荐服药疗程为28天。

王辉表示：“非职业暴露后预防，指的是在性生活，比如性交、肛交或是口交这种活动中暴露了HIV，或者是在不了解对方的得病情况下，你认为暴露了HIV，都需要进行预防。

超过72小时药物基本上就失去干预的机会了，尽早启动暴露后预防措施，以及足够的疗程，将大大提高阻断HIV感染的有效率。”

王辉还提出：“按照国际和中国的指南规定的阻断方案，一般是包含两个核苷类似物和整合酶抑制剂，现在国内主要是拉替拉韦钾，第二个备选药是多替拉韦。“2019年将近3000人在我们这里做暴露后预防，没有一个人感染。”

对于暴露后预防药物的安全性及耐受性，王辉认为：“在药没有吃下去之前看不出来谁有毒副反应谁没有，所以要监测，用药以后，10-20天要进行抽血检查。如果有其他疾病，可能要调整停药时间，比如乙肝人群，医生会综合患者情况，可能要延长用药时间或调整药物方案。”