专家呼吁：扩大加强针应用范围 应对变异株

11月20日，在接受科技日报记者专访时，国药集团中国生物首席科学家张云涛表示，扩大加强针应用范围，可有效应对变异株。

在此前的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，相关单位进行了新冠灭活疫苗加强针的相关研究，研究之后不仅看到了抗体水平的增加，而且发现抗体谱更广，这意味着加强针对变异株会产生更好的保护作用。

美国免疫学家安东尼·福奇曾在媒体上表示：加强针接种很可能并不是两针再加强，而是更像完整接种的三部曲，类似于乙肝疫苗全程接种的3针。

对此，张云涛解释，正在接种的其他病毒类疫苗的完整免疫程序很多是3针，例如乙肝疫苗、百白破疫苗、IPV（脊髓灰质炎病毒）疫苗。而由于疫情急、时间紧，全球新冠疫苗在确保安全性和有效性的前提下，短时间内未将免疫程序优化到最好，但随着疫苗使用经验的积累正在逐步优化。

从世卫组织“叫停”到各国“流行”，加强针实力凸显

11月19日，在中国加强针接种稳步推进约两个月后，美国食品药品监督管理局（FDA）批准新冠疫苗加强针用于18岁及以上人群。此前，以色列、加拿大已纷纷开打加强针。

对于进行加强针接种，曾一度经历过反对和质疑——

据媒体报道，7月，美国企业新冠疫苗加强针紧急使用授权的申请遭到了FDA和美国疾控中心（CDC）的反对。世卫组织也曾表示，由于尚无需要接种加强针的确凿证据，建议暂停接种。

然而不少疫苗接种率高的国家仍旧发现了突破病例（接种疫苗后仍感染），例如以色列等国的疫苗预防感染有效率持续走低，多个国家和地区不得不开启加强针接种计划，加强针的保护力也渐渐凸显。以色列官方曾发布报告称，加强针接种两周后，感染新冠病毒的风险可以降低10倍以上。

加强针是对“主流毒株”的有效应对

目前许多国家“主流毒株”德尔塔的特点之一是潜伏期短。

潜伏期短，说明德尔塔善于打“闪电战”，这个时候如果想靠免疫记忆调动免疫部队就来不及了。前者一两天，后者一两周，因此容易出现突破病例。

“以前的病毒潜伏期长，动作没那么快。它需要时间潜伏，我们的机体需要时间调动免疫系统，疫苗形成的免疫记忆足够抵抗病毒。”张云涛分析，因此防感染的有效率仍然高，加强针显得并不非常重要。

但随着德尔塔毒株的流行，以色列等国前一段时间的疫苗防感染有效率掉到了百分之十几左右，说明免疫策略需要调整。

那么，怎么制服潜伏期短的病毒？

潜伏期短，意味着它一感染，马上就要扩增，如果能在人体内保持高滴度的中和抗体，形成高压态势，将阻止它扩增、感染。

“体内的高滴度中和抗体与是否被感染存在正相关关系。”张云涛说，因此，在新冠病毒的潜伏期变短之后，加强针刺激更多的中和抗体产生显得尤为重要。

加强针进入免疫程序有章可循

“0、1、6”方案是非常经典的免疫程序，是指疫苗初次免疫时全程需要接种3针，按照0、1、6个月顺序，接种第1针疫苗后，间隔1及6个月注射第2及第3针疫苗。乙肝疫苗、百白破疫苗、IPV疫苗等多种疫苗的完整免疫程序均为3针。

据介绍，基于在疫苗研发领域长年积累的经验，国药集团中国生物在新冠疫苗临床试验进行的最早期就开展了3针免疫的临床试验。

“去年4月份，我们就开展了第3针的临床试验，当时由于时间紧，第3针和第2针间隔1个月，发现注射第3针之后抗体涨了30%。”张云涛对科技日报记者表示，后来的探索表明第3针间隔时间延长后效果更好，随即开展了不同剂量“0、1、4”“0、1、6”“0、1、9”3个方案的临床试验。

张云涛解释，临床试验研究结果显示，第3针与第2针间隔6个月接种是比较科学的，间隔9个月也没有问题。那么，间隔时间短一点行不行？研究表明，安全性也是没有问题的，但产生的中和抗体滴度没有6个月以上那么高，免疫效果没有那么好。

在采访过程中，张云涛多次强调新冠病毒、新冠疫苗非常特殊，都在不断地刷新着人类的认知。很多问题直到今天仍不明朗，处在探索期，需要以科学的态度不断研究、不断调整，以适应病毒变异等情况的变化。