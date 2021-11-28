业界热议全国消化内镜调查：优化资源配置 强化质控体系

11月27日，由国家卫生健康委医政医管局指导，国家消化内镜专业质控中心、中国县域医院院长联盟主办的“国家消化内镜专业质控指挥中心启动会暨《2020中国消化内镜技术普查》《2021中国县域医院消化内镜基本情况调查》白皮书新闻发布会”在海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）举行。据了解，与会嘉宾围绕“我国消化内镜诊疗技术发展现状”“各地消化内镜诊疗中心建设情况”“县域医院消化内镜基本情况”等话题展开分享探讨。

发布仪式现场(受访者供图)

国家卫生健康委医政医管局医疗质量与评价处处长马旭东表示，此次活动既是对过去一段时期我国消化内镜各项工作的总结回顾，也是对下一阶段开展相关工作的启示探索。“2020年全国消化内镜普查工作意义重大，一方面可以全面了解‘十三五’中国消化内镜建设发展的情况；另一方面也能为‘十四五’进一步加强专科能力建设和技术发展奠定良好基础。此外，全面掌握内镜诊疗状况、从业医师现状等信息，对于我国内镜专业领域的科学化、规范化发展也具有重要意义。”

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝认为，加强专科能力建设，已经成为强县域的重要支撑。中国县域医院院长联盟与多方力量协作支持，组织开展2021中国县域医院消化内镜基本情况调查，包括内镜中心整体概况、硬件资源、人力资源、内镜技术诊疗能力四个方面。调查共覆盖全国5469家县级医院，摸清了县级医院消化内镜基本配置情况，也为县级医院专科能力建设提供了参考和指导。

海军军医大学第一附属医院（长海医院）院长钟海忠介绍了医院消化学科的阶段性成果及支持国家消化内镜专业质控中心建设发展的相关情况。“作为国家级重点学科，长海医院消化内科已经成为一个集医疗、教学、科研为一体的专业化科室，为我国消化内镜技术普及和快速发展做出了重要贡献。”他表示，未来医院将进一步加强对国家消化内镜专业质控中心的建设支持，全方位保障质控中心各项工作顺利开展。

国家消化内镜专业质控指挥中心启用(受访者供图)

会上，国家消化内镜专业质控中心办公室主任、海军军医大学第一附属医院（长海医院）消化内科副主任王洛伟分别介绍了“国家消化内镜专业质控指挥中心”相关情况，以及《2020中国消化内镜技术普查》《2021中国县域医院消化内镜基本情况调查》两份白皮书的主要内容。

“此次国家消化内镜专业质控指挥中心的启动，也将发挥统筹协调、共建共享作用，进一步完善国家消化内镜质控网络建设，扎实推进县域消化内镜能力提升，助推公立医院高质量发展，建设有中国特色的消化内镜的指标体系。”王洛伟表示。

此外，结合《2020中国消化内镜技术普查》和《2021中国县域医院消化内镜基本情况调查》两份白皮书展现的调查情况，会上总结提出了相应的对策及建议：一是加强消化内镜医疗资源的合理配置，尤其是加大对西部省份和基层医院的支持力度；二是动态开展全国消化内镜调查，为制订政策和标准提供决策依据；三是健全国家消化内镜质控网络，继续加强消化内镜质控体系建设，全面推进县域医院的消化内镜质量提升，重点监测早癌检出率等核心指标。