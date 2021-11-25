天气干冷 先别急着去角质

北京已经开启“干冷”模式，冷冽的空气使皮肤干燥起皮，去角质的护肤品又火了起来。但是，除掉这些角质层真的是在“护肤”吗？

错，角质层还是得要！

皮肤分为表皮和真皮，表皮最外层就是角质层，角质层外侧部分主要是已经角化死亡的表皮细胞，于是很多人认为去除这层死皮才算彻底清洁，其实这种做法对皮肤百害无利。

更悲剧的是，角质层会越除越油。

皮肤最外层除了角质层还有一层脂质膜，由皮脂腺分泌的油脂和皮肤表面汗液乳化结合形成。一般我们洗脸会暂时洗掉这层油，不过皮脂腺会再分泌出来。可能很多人觉得这一层油除了油腻，一无是处，但实际上皮脂膜还是有重要作用的。

首先，是保湿作用。脂膜虽然不能吸水，但像保鲜膜一样，覆盖在脸上，可以防止水分蒸发，减少水分散失，实现保湿效果。其次，脂膜中的有效成分如脂肪酸、神经酰胺等维持皮肤表面环境呈弱酸性，此时各种正常菌群和表皮生理代谢功能均处于正常状态，破坏此环境，将造成皮肤抵御外界侵蚀能力下降。

因此，如果长期使用去油能力强劲的产品或者清洗过于频繁，会破坏表皮脂质膜。继而导致角质层细胞失水、结构紊乱，保湿能力继续下降，而结构紊乱的角质层细胞容易脱落形成蜕皮，尤其是泡浴和搓澡，对皮肤角质层的伤害更是成倍增加。

皮肤修复角质层的过程很慢，因此会采用应急措施——让皮脂腺分泌更多油脂来补充脂膜层，这就是我们常说的“越洗越油”。

正确的做法是，选用适合自己肤质的清洁用品，清洁时水温不高于体温，并且减少过度洗护，洗后及时补充润肤油。(北京世纪坛医院 赵大愚)