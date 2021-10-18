“十四五”国家临床专科能力建设规划发布：拟建设不少于750个国家临床重点专科建设项目

国家卫健委官网截图

人民网北京10月18日电 （记者张文婷）为进一步加强临床专科能力建设，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，近日，国家卫生健康委员会组织制定了《“十四五”国家临床专科能力建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》指出，“十四五”期间将实施临床重点专科“百千万工程”。在国家层面，支持各省建设不少于750个国家临床重点专科建设项目。在省级层面，31个省份累计支持不少于5000个省级临床重点专科建设项目。在市（县）级层面，31个省份累计支持至少10000个地市级和县级临床专科能力建设项目。

“十四五”期间将建设国际高水平临床专科

国家卫生健康委相关负责人表示，《规划》将从建设国际高水平临床专科、普遍提升主要临床专科能力、促进临床专科能力均衡发展以及补齐薄弱专科资源短板四个方向加强临床专科能力建设。

具体来看，在建设国际高水平临床专科方面。支持具有良好基础的高水平医院结合我国未来疾病诊疗领域的需求和发展趋势，在影响人民健康的重大疾病和再生医学、精准医疗、生物医学新技术等关键技术领域遴选基础雄厚、实力强劲的专科进行重点支持，加强医学交叉领域、再生医学、中西医结合等复合型创新团队建设，争取解决一批“卡脖子”技术，掌握一批国际领先技术，推动相关专科进入国际前列。

在普遍提升主要临床专科能力方面，以严重危害群众健康的重大疾病为主线，以提高医疗技术服务能力和医疗质量水平为重点，在国家、省、市（县）层面，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方式等不同角度，全方位、多层次加强建设，全面提升人民群众就医需求较大的临床专科能力，扩充优质医疗资源总量，提高优质医疗资源的可及性。

在促进临床专科能力均衡发展方面，规划统筹考虑了不同层级、不同地区医疗机构和不同专业的发展，以区域人口分布为基础，对各地区临床专科能力建设项目的数量作出指导。为促进医疗资源区域布局更加均衡，明确提出相关建设项目应当向非省会城市适当倾斜，促进区域间的均衡发展，逐步减少患者异地就医需求，使医疗资源分布与区域医疗需求更加适配。

在补齐薄弱专科资源短板方面，支持各地根据实际需求，统筹考虑防范化解新发传染病等重大公共卫生风险的需要，围绕产科、儿科、精神、感染、重症、麻醉、病理、检验等基础专科或传统薄弱领域加强建设，通过加强人才培养、优化服务模式、增加基础投入、加强质量安全管理等方式不断提升临床专科服务能力和医疗质量安全水平，保障人民群众看病就医需要。

国家卫生健康委相关负责人提到，根据我国居民疾病谱、人民群众看病就医情况，统筹考虑不同层级、不同地区医疗机构和不同专业的发展，制定了《规划》，对临床专科能力建设作出整体性、系统性、制度性安排，推动我国临床专科能力建设工作进入可持续的高质量发展路径，形成临床专科能力建设的长效机制。

“十四五”期间拟从四方面加强临床专科能力建设

《规划》明确，“十四五”期间，重点从以下几个方面开展建设：一是提升医疗技术应用能力，推动技术创新转化。支持相关临床专科不断拓展诊疗方法，提升医疗技术能力和诊疗效果，形成技术优势。大力扶持包括传统内镜治疗、宫腹腔镜治疗、介入治疗、穿刺治疗、局部微创治疗和改良外科手术方式在内的微创技术发展，逐步实现内镜和介入诊疗技术县域全覆盖。同时，坚持技术创新的发展思路，加强临床诊疗技术创新、应用研究和成果转化，特别是再生医学、精准医疗、生物医学新技术等前沿热点领域的研究，争取在关键领域实现重大突破。

二是优化医疗服务模式。积极吸纳先进的诊疗理念，研究推广MDT、快速康复、中西医结合等新诊疗模式。积极推动智慧医疗体系建设，加强人工智能、传感技术在医疗行业的探索实践，推广“互联网+”医疗服务新模式，争取在手术机器人、3D打印、新医学材料应用、计算机智能辅助诊疗、远程医疗等方面取得积极进展。

三是提高医疗质量安全水平。将医疗质量安全管理工作融入专科能力建设工作，采用医疗质量管理工具进行科学管理，加强质控指标应用和医疗质量安全数据收集、分析、反馈。以医疗质量安全情况为循证依据，开展针对性改进。

四是加强专科人才队伍建设。坚持引进与培养相结合，以培养为主的原则，建立人才培养机制，形成包括顶尖人才、技术骨干、中坚力量与青年医师等不同层级的专科人才梯队。在优势学科领域，注重医学交叉领域、再生医学、中西医结合等复合型创新团队建设，在均衡发展基础上有重点的发展特色亚专科；在薄弱专业重点加强临床应用型人才培养，打造高质量的临床服务团队。

《规划》指出，各级卫生健康行政部门要将临床专科能力建设工作纳入卫生健康事业发展总体规划，编制切实可行的实施方案，明确各部门职责、目标任务和时间进度。同时，卫生健康行政部门要积极协调财政等相关部门加强投入，设定专项经费进行保障，指导医疗机构对项目规范管理。