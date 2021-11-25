长期用含漱液 到底有没有副作用？

在预防和治疗口腔疾病时，医生经常会给病人开具各种类型的含漱液，那含漱液如何正确使用呢？它和我们在市面上自己购买的漱口水是一样的吗？长期使用漱口水到底有没有副作用？今天就为大家整理了一些不同漱口水的使用方法和注意事项。

啥叫含漱液？

含漱液是一种通过口腔黏膜给药而发挥局部治疗作用的液体制剂，一般为药物的水溶液，也可含少量甘油和乙醇。含漱液中常加适量着色剂，提示用于漱口。

含漱液到底起什么作用？

含漱液一般作为牙周炎、牙龈炎、口腔溃疡等口腔炎症的辅助治疗。

医院开的含漱液和超市里的漱口水有区别吗？

有区别。医院开的含漱液一般含有消炎、杀菌的药物成分，可以用于口腔炎症的辅助治疗。因其含有药物成分，长期使用可能会使口腔内菌群失调，造成其他的口腔疾病，所以不能长期使用，使用方法和用量需严格按照说明书进行。

而超市里的漱口水的主要成分是酒精、香精、表面活性剂、氟化物等，能暂时减少口腔内的细菌，可以作为日常的口腔健康护理，但不能用于疾病的治疗，用法用量没有特别严格的要求。

含漱液需要兑水稀释后再用吗？

根据不同类型的漱口水使用方法不同，比如复方氯己定含漱液、西帕依固龈液、西吡氯铵含漱液、康复新液等可以直接含漱，不用稀释。

但药物浓度比较高的漱口水，比如浓替硝唑含漱液、1%聚维酮碘溶液、复方硼砂含漱液等就需要根据说明书上相对应的比例稀释后再进行含漱，否则就会因药物浓度过高，对口腔黏膜造成损伤。

含漱液应该在口中含漱多久？

针对不同类型的含漱液，在口中的含漱时间从几秒到数分钟不等，具体时间建议大家仔细阅读说明书后再使用。

含漱液可以咽下吗？

大多含漱液中都含有消毒防腐成分，含漱时不宜咽下或吞下，否则会造成胃肠道吸收后的局部组织腐蚀。但某些含漱液，如西帕依固龈液可以吞咽，而康复新液则可以进行内服治疗。具体是否可以咽下，请务必依照药品说明书或医师处方相关内容。

使用含漱液后还需清水再漱口吗？

为了维持口腔内的药物浓度，建议在清洁口腔之后再使用漱口水，且在使用完毕后不需要用清水漱口，也不能马上进食、饮水，否则会影响含漱液的治疗效果。

医生同时给开了两种含漱液，能一起使用吗？

一般来说，在使用一种含漱液期间，如果需使用其他的口腔含漱液，应该间隔一定时间。比如使用复方氯己定含漱液或复方硼砂含漱液期间还另外使用其他含漱液，应该至少间隔2小时，否则可能会发生药物之间的相互作用。

所有人群都能使用含漱剂吗？

不是。比如浓替硝唑含漱液孕妇和哺乳期妇女禁用，且儿童使用剂量减半。聚维酮碘含漱液6岁以下儿童不宜使用，而孕妇用药可能影响新生儿的甲状腺功能，故孕妇禁用。

复方硼砂含漱液新生儿和婴儿禁用，老年人、儿童、孕妇及哺乳期妇女慎用。康复新液孕妇及哮喘患者禁用等。

药师提醒：在使用含漱液之前一定要仔细阅读说明书或医师处方相关内容，咨询药师也是一个不错的选择。(北京口腔医院 李梦佳)