我就健个身 咋还得痛风了？

日前在门诊遇到一名男青年，身材健硕，扶拐而入。经过诊查，原来是痛风发作。细问缘由，竟然是健身惹的祸。运动健身本是一项极有利于身心健康的事情，为何会与痛风扯上关系，痛风患者又该如何进行健身运动，今天我就和大家聊聊这些事儿。

对于痛风 运动是把“双刃剑”

在说运动与痛风的关系前，我们先来了解一下痛风发病的基础——血尿酸升高。首先要清楚的是，血中尿酸浓度升高，超过其在血液中的溶解饱和度，就会在关节内或周围组织中析出，形成尿酸盐结晶，这是引发痛风发作的基础。

因此，有效控制血尿酸水平，防止尿酸盐结晶形成，是防治痛风的关键。另外，血中尿酸水平的急剧、大幅度波动，会造成组织中尿酸盐结晶的不稳定，常常是痛风发作的诱发因素。

已有大量证据表明，运动健身在疾病防治、维护人类健康方面具有重要作用。适当运动不仅可以锻炼肌肉骨骼，拥有健硕身材，同时也可增强心肺功能，改善身体成分，调节免疫功能，缓解精神压力，从多个方面促进机体的身心健康。

那么运动又是怎么和通风扯上关系的？就血尿酸水平和痛风而言，运动是把“双刃剑”。一方面，适当运动可使人体内的代谢功能得到改善，可增加脂肪燃烧，减轻体重，降低血糖、血压，间接影响血中尿酸的生成和排出，有益于血尿酸的下降。但另一方面，运动不当却会使血尿酸升高，增加痛风发作的机会。

用力过猛 无氧运动可诱发痛风

有研究表明，耐力运动员的血尿酸水平显著低于缺乏运动者，而高强度运动后血尿酸水平会急剧上升，但相同运动量的低、中强度运动（有氧运动）并不升高血尿酸。可见高强度、无氧运动可使血尿酸增加并诱发痛风。

那么，高强度或无氧运动为何会使血尿酸增加呢？这主要有三方面的原因：

生成尿酸的原料增加 喜好健身的朋友都知道，体内能量供应来自一种叫做腺嘌呤核苷三磷酸的物质，我们也常称之为ATP。事实上这是一种机体内含嘌呤的物质，在高强度或无氧运动时，能量需求巨大，肌肉内的ATP会大量分解供能，同时产生大量的腺苷和次黄嘌呤，后两者进一步代谢生成尿酸，从而导致血尿酸升高。

尿酸自尿液中排泄减少 我们体内2/3的尿酸是从尿液中排出，而剧烈运动造成出汗增加，尿量减少，尿酸自尿液中的排泄也相应减少，导致尿酸在体内积聚。

乳酸增加影响尿酸的排泄 高强度运动或无氧运动后，肌肉组织内产生大量的乳酸，使局部PH值下降，不利于尿酸的溶解，并促进尿酸盐结晶的形成，从而影响尿酸的排泄。

基于上述机理，剧烈运动后往往会出现血尿酸水平的迅速升高，而血尿酸水平的这种大幅度波动进而会导致痛风的发作。另外，剧烈运动造成的关节损伤和运动后的暴饮暴食，也会诱发痛风发作。

痛风患者最好选有氧运动

痛风患者进行健身运动勿求急功近利，一定要结合自身条件和疾病状态，适当合理地选择运动方式，制定相应健身计划。总体要遵循个体化、适度适量、循序渐进、坚持不懈的原则。

不同疾病状态的运动原则 在痛风发作的急性期，应适时休息，避免运动，及时就医诊治。急性期过后进入缓解间歇期，此时是运动健身的最好时机，但应避免高强度、高对抗性运动以及长时间的无氧运动。

而对于慢性痛风患者，由于血尿酸水平长期处于高位，且痛风性关节炎持续存在或频繁发作，因此在运动强度和运动方式选择上更要谨慎，应采用强度低、短时间、渐进式的运动模式。

痛风患者运动健身的优选方案 中等强度、规律且持续的有氧运动是痛风患者的最佳运动方式。痛风患者可选择快步走、慢跑、游泳、跳绳、健美操、太极拳、非对抗性的球类运动等多种有氧运动方式。

根据自身条件、个人喜好和体力状况进行合理选择。运动时要注意强度不宜过大，应以不超过80%的个人最大心率（最大心率=220-年龄）为上限。如对于40岁痛风患者而言，其运动时心率不宜超过144次/分钟。当然如果强度太低（低于最大心率60%），则达不到锻炼健身的效果。运动时间应在30-60分钟为宜，最好选择下午四五点时为佳，保持每周3-4天的运动频率，坚持不懈。

体力劳动和健身运动是两码事

痛风患者在运动健身中也要注意以下几个问题：

不能用健身运动来替代药物治疗 痛风和高尿酸血症的发生是多种因素造成的，绝大多数患者需要长期药物治疗来控制血尿酸水平，单纯的运动健身其降尿酸作用非常有限。

体力劳动不能替代健身运动 体力劳动所锻炼的组织部位局限，且身心处于工作紧张和压力之下，和健身运动不可相比。

运动过程中或运动后应补充适量的水分 保证足够的尿量，增加尿酸的排泄。

运动后切忌暴饮暴食 尤其减少高嘌呤食物摄入，避免血尿酸大幅度波动。

运动后不要马上洗浴或喝冷饮 这样会导致皮肤或胃内温度急剧降低，血管收缩，组织内尿酸盐结晶不稳定而诱发痛风。

总之，生命在于运动，而运动利于健康。痛风患者应在专业医生指导下，制定科学合理的健身计划，促进身心的全面健康。(首都医科大学宣武医院 赵义)