上海本土病例溯源结果公布

11月26日，江苏徐州，丰县公安局交警大队民警在丰沛高速路口设置临时交通设施 供图/视觉中国

人们在比利时布鲁塞尔的圣诞市场经过一处防疫提示牌供图/新华社

打赢疫情防控阻击战

上海25日报告的3例确诊病例溯源结果显示，3人所感染的新冠病毒为德尔塔变异株，为同一传播链，感染来源可以聚焦于在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。

徐州25日报告的无症状感染者是上海病例密接者，其溯源结果显示，与外省市本土确诊病例同一传播链。

此外，内蒙古满洲里发现3名核酸阳性人员，其所居住小区和工作场所已实行封闭管控。

上海本土病例为同一传播链

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室27日发布消息称，经上海市疾控中心实验室基因测序并经中国疾控中心确认，11月25日上海市报告的3例本土确诊病例所感染的新冠病毒为德尔塔变异株，病毒序列高度同源，为同一传播链。

经中国疾控中心和上海市专家综合流行病学调查以及病毒基因数据库检索比对分析，认为此次3例本土确诊病例的感染来源可以聚焦于，在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。

北京青年报记者注意到，上海工程技术大学官网27日发布《关于部分师生员工进行核酸检测的紧急通知》，称根据上海市疫情防控要求，学校进行封闭管理，并对部分师生员工进行核酸检测。

徐州无症状感染者病毒系德尔塔变异株

27日，徐州市疫情防控应急指挥部通报，11月25日徐州市报告的1例新冠肺炎无症状感染者，为外省市本土确诊病例的密切接触者。

经徐州市疾控中心采样，江苏省疾控中心基因测序并经中国疾控中心确认，该无症状感染者所感染的新冠病毒为德尔塔变异株。经中国疾控中心和省、市专家综合流行病学调查以及病毒基因数据库检索比对分析，认为该无症状感染者的感染病毒与外省市本土确诊病例病毒基因组高度同源，为同一传播链。

据徐州警方27日通报，26日，25岁男子王某某在微信群发布“第二例”等有关本次疫情的不实言论，造成恶劣社会影响，公安机关立即核查，将涉嫌编造、故意传播虚假信息罪的王某某抓获，并依法采取刑事强制措施。

内蒙古满洲里发现3例核酸阳性人员

27日，据内蒙古满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部消息，满洲里市在“应检尽检”人员核酸检测过程中，发现3例新冠病毒核酸检测阳性人员。目前，流行病学调查已全面启动，对所居住小区（满城新世界B区、府欣小区A区长洲公司楼）和工作场所（伊利托货场、铁路装卸一车间）已实行封闭管控。

据央视报道，满洲里市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会公布了3例新冠病毒核酸检测阳性人员轨迹。其中，2名核酸检测阳性人员均为某公司装卸工人。目前，3名核酸检测阳性人员已转运至满洲里口岸医疗救治医院进行救治，病情平稳。

目前已累计排查密切接触者179人，其中27人核酸检测结果为阴性，其他人员的核酸样本正在加速检测。文/本报记者 戴幼卿 见习记者 纪佳文

统筹/蒋朔

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多国采取措施 防范变异毒株“奥密克戎”扩散

为防范近日在南非等地发现的新冠病毒新型变异毒株“奥密克戎”，美国、瑞士等多国26日宣布实施入境或国际旅行限制，原定30日举行的世界贸易组织（WTO）部长级会议因此被迫推迟。

新变种较德尔塔毒株更具传染性

世界卫生组织26日宣布，将在南非等地发现的新冠病毒新变种B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。世卫组织警告，这种新变种比此前肆虐的德尔塔毒株更具传染性。

世卫组织当天就该毒株举行专门评估会议后表示，这一最新变异毒株11月9日在南非被首次确认，24日首次报告给世卫组织。从流行病学上看，最近几周南非的新冠感染率急剧上升，与检测到B.1.1.529变异毒株的情况吻合。

世卫组织在一份声明中说：“这一变异毒株有大量突变，其中一些突变令人担忧。”初步证据显示，与之前其他“需要关注”的变异毒株相比，B.1.1.529毒株可能导致人们二次感染新冠的风险增加，这看起来也与目前南非各地感染B.1.1.529毒株的病例数有所增加相符。

世卫组织表示，B.1.1.529变异毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。

世卫组织呼吁各国加强监测

世卫组织呼吁各国加强对所有仍在流行的新冠变异毒株的监测和测序，向公开数据库提交完整的病毒基因组序列和元数据，并向世卫组织报告与任何“需要关注”的变异毒株有关的初始病例或病例集群。同时，世卫组织还建议开展国际协作，通过实地调查和实验室评估，更好地了解“需要关注”的变异毒株各方面的影响。

据世卫组织定义，“需要关注”的变异毒株是指在全球公共卫生层面已被证明出现以下一种或多种变化的毒株：传播性增加或流行病学上的有害变化，毒性增加或致病的临床表现变化，公共卫生和社会措施或现有诊断方法、疫苗、治疗方法的有效性降低等。

多国采取国际旅行限制

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与美国只是限制非本国公民入境不同，欧洲、亚洲等地多国宣布暂停来自南非及其周边地区的航班。瑞士政府26日宣布，禁止来自南非及其周边地区的直达航班入境，并对来自部分国家和地区的旅客增加新冠病毒检测和隔离要求。

总部设在瑞士日内瓦的世界贸易组织27日凌晨宣布，由于最新宣布的国际旅行限制，许多国家的代表无法抵达日内瓦参会，原定于11月30日至12月3日举行的世贸组织第12届部长级会议推迟。

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世贸组织部长级会议推迟意味着豁免新冠疫苗相关知识产权等议题的处理将推迟。印度、南非等国呼吁豁免新冠疫苗和治疗方法的知识产权，以助发展中国家获得相关资源。这一提议受到瑞士、英国、欧盟等方面反对。

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不过，路透社指出，不少公共卫生专家指责美国只顾为本国公民接种加强针，却在为海外提供疫苗方面“做得不够”。据新华社