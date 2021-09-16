中疾控专家：病毒变异给群体免疫带来挑战 不能放松警惕

人民网北京9月16日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，我国超过10亿人的全程接种为控制新冠疫情的流行奠定了一定的基础。另外，新冠病毒的变异给建立群体免疫带来了一定挑战，目前还不能放松警惕性。

王华庆指出，接种的人越多，疫苗起到的保护作用越大。新冠疫苗接种，从个体来说可以防止感染、可以防止发病，更显著的效果是预防感染后重症和死亡。从群体上来说，根据以往的经验，如果接种率高疫苗的作用就更大。“当然现在也有一个特殊的情况，即新冠病毒的变异。德尔塔病毒变异株传染性非常强，我们也看到保护效力在个别疫苗当中出现了削弱的情况，这给我们建立群体免疫带来了一定挑战。”

王华庆表示，后续面对这种挑战，要加强病毒监测、加强疾病监测、加强疫苗效果评估，还要不断完善新冠疫苗的免疫策略，进一步研发更好的疫苗来预防相关的疾病。

“目前我们还不能放松警惕性。”王华庆强调，一方面，德尔塔病毒变异株传染性非常强；另一方面，老年人、青少年人群中还有一部分人没有完成接种，建议符合接种条件的人群尽快接种，只有更多人群接种了疫苗，它的作用才能够真正发挥出来。还要考虑12岁以下的人群，这些人群还没有接种疫苗，也应该纳入接种考虑范围。

另外，对于有公众反映出于害怕发生严重不良反应等顾虑而拒绝接种新冠疫苗，王华庆表示，从疫苗的前期临床试验结果和真实世界应用结果来看，疫苗的作用是肯定的，包括它对预防感染有作用，尤其是预防重症和避免死亡的效果更明显。这种情况下，接种疫苗显得更为重要。

“总体来看，不管是灭活疫苗还是蛋白亚单位疫苗，从临床试验结果和后期监测来看，接种不良反应发生的情况与既往常规使用的疫苗基本类似。当然，我们后续也会加强疫苗不良反应的监测和分析。”王华庆说。