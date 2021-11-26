“双11”疯狂剁手是“购物成瘾障碍”吗

“购物成瘾障碍”可不是网购、“双11”火了之后才有的现象。

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“双11”刚过，有个新闻上了热搜：宁波一位40多岁的女士无法控制买东西的欲望，每月花巨资购物，被诊断为购物成瘾障碍、焦虑症。

看到这一新闻，有网友惊讶：购物也是病吗，怎么听着像瞎编的呀？

也有网友担心：我“双11”也买了很多东西，不会也有病吧？

另一些人则嗤之以鼻：这哪里是病，是炫富吧！我肯定得不了这种病，因为我没钱。

其实，以上这些想法，都是对“购物成瘾障碍”的误解。

“这是医生瞎编出来的病吧？”——真的不是

虽然，目前主流诊断精神障碍的标准里还没有正式叫“购物成瘾障碍”的疾病，但确实有类似的心理障碍，研究者们已经对相关现象和症状做了多年研究。

目前主流用于诊断精神障碍的标准主要有《国际疾病分类第11版（ICD-11）》和《精神障碍诊断与统计手册第5版（DSM-5）》。在ICD-11中，“其他特指的冲动控制障碍”下就有名为“强迫性购物障碍”的子分类。而在DSM-5中，虽然写道“并没有包含购物成瘾，因为目前尚未能明确描述它的病程”，但一些研究者一直在呼吁将购物成瘾障碍单独列成一项精神障碍，认为它兼具强迫和成瘾的特征。

而且，可别以为这是网购、“双11”火了之后才有的现象。早在1899年，德国精神病学家Emil Kraepelin在他的《精神病学教科书》第6版中就提到了病态的购买倾向，只不过当时大家只能在线下买。而到了当代，随着购物手段增加，有这种障碍的人可能比你想象中的更多，2016年，一项相关分析纳入了16个国家、49项研究、超3万人的数据后，估计有强迫购物行为的人在整个社会中的大约占5%。

“我‘双11’下了10个单，是精神障碍吗？”——还不用担心

购物障碍远不止“购物”“下单”这么简单。新闻中的那位女士，在几天里先后买了100多袋大米，每袋有20斤，远远超过了小家庭的需求，并且已经在近一年来的每个月开销都达巨额，而我们的“双11”只不过会囤点货，不会月月这么买的。

学界认为，有购物成瘾障碍的人会有这些表现：对购物极度痴迷；有不可抗拒的购物冲动；反复过度购买；没法控制自己。尽管在购买后会内疚和后悔，知道这些行为会导致家庭不和、工作障碍、财务问题等，但患者会把这种行为当成应对其他压力、缓解负面情绪的唯一方法。

需要我们注意的是，精神障碍的诊断标准中，除了看症状表现，往往还有“严重影响到了正常生活”这一点。我们虽然总开玩笑说“过完‘双11’要吃土”，但也不是真的把日常开销全拿去购物了，正常的生活还是可以继续，甚至买的东西是为了让日常生活更好。所以，即便是“双11”下了很多单，我们也没必要代入自己、过于担心。

“有钱有闲的‘贵妇’才会得这种病！”——误解大了

这句话对心理疾病的误解太大了，说“购物成瘾障碍都是富裕闹的”就像说“抑郁症都是闲的”一样，缺乏共情。

学界对购物障碍的定义中有这么一句话：购物成瘾障碍患者会把购物当成应对压力的唯一方法。也就是说，理解购物成瘾障碍，不能只从购物行为本身来找原因，还要看患者是否面临着其他难以排解的压力。

新闻中这位女士是在孩子上寄宿初中后，才出现了这种异常的购物行为，并且诊断中还有同时发生的焦虑症，也就是说，这位妈妈很可能是因为孩子离家后，感觉到难以自控的压力和焦虑，比如由于缺少自我价值感，才做出了后续的购物行为来缓解焦虑。这种焦虑毫无疑问是痛苦的，需要药物治疗、心理疏导以及身边人的支持。

那么，我们该怎样看待购物成瘾障碍和买买买呢？

心理师认为，应该抱以对所有心理障碍和心理症状的共同态度：对自己的情况怀有适当的警觉性，在一种行为或症状发展到即将失控时，知道自己应该求助了，但同时也不必过度担心，不要随意给自己贴上心理障碍的标签。别对患者横加指责，因为无论是怎样的心理障碍，人们内心承受的痛苦都是一致的。