认知障碍疾病专科能力建设项目启动会召开

9月18日，“国家卫生健康委能力建设和继续教育中心认知障碍疾病专科能力建设项目启动会”在京召开。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平指出：国家卫生健康委能力建设和继续教育中心顺应政策趋势和医疗需求，联合国内神经内科和认知障碍疾病方面的知名专家，形成项目专家组，同步启动认知障碍疾病专科能力建设项目，助力各级医院的认知科室规范化、标准化建设，推动下级医院、基层医院间统一管理，实现筛查、评估、治疗与管理各环节的有效联动。认知障碍疾病专科能力建设中要突出两个特点，第一个就是依次构建适合认知障碍疾病特点的标准化能力建设模式，需要参照国家总体的供给侧改革的模式。第二个就是基于我们的能力建设，延伸到认知障碍疾病诊治的上下游，延伸到疾病的前端。

首都医科大学宣武医院院长赵国光表示，作为国家神经疾病医学中心，宣武医院承载着认知障碍疾病专科能力建设项目的启动与推进工作，这个启动会的意义重大。首先，积极落实生命至上的服务理念，来解决医疗行业当中极难筹办的事情。其次，围绕认知障碍，在国家医学中心和区域医学中心方面应该聚焦在早诊早治、新药物、新诊断试剂，甚至新的探针方面。围绕认知障碍，在医院高质量发展当中，应该把认知中心建设成现在已有的卒中中心、孕产妇抢救中心等这种级别的中心。未来应把认知障碍作为一个重大疾病，作为医院的质量控制服务抓手来积极推进。最后，首都医科大学宣武医院最近获批了国家神经疾病医学中心，重要任务之一就是要解决揭榜挂帅和医学创新的使命。

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任、神经内科首席专家贾建平现场做了阿尔茨海默病防治策略的专题报告，分别对中国认知障碍的患病现状、经济负担、痴呆干预策略、发病机制以及药物治疗手段上做了充分论述，特别是对中药单体研发、中国特色的AD致病基因分析以及无症状期标记物诊断等方面做了重要阐述，为项目有效实施提供了专业保障。

首都医科大学宣武医院党委副书记、国家神经疾病医学中心常务副主任唐毅分享项目实施方案并表示，未来，认知障碍疾病专科能力建设项目主要从四方面着手：第一，在质量控制上，成立专家委员会，撰写行业白皮书，健全我国认知障碍疾病专科规范化诊疗体系；第二，构建认知中心层级体系，依托头部医院认知中心的建设带动主体医院和社区医院发展的同时，发挥数字医疗的优势，搭建从一级、二级到三级认知中心的合作网络，实现医院-社区-家庭-患者有效联动的预防干预网络；第三，在人才建设上，依托国家卫生健康委能力建设和继续教育中心的资源优势，建立健全认知障碍疾病专科人才培养体系，保障专科能力建设持续有效的人才供给；第四，在数字医疗网络建设上，借助数字疗法这一新兴技术，为医生提供诊断决策支持，为患者提供个性化、自适应的诊疗服务。

据悉，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心认知障碍疾病专科能力建设项目计划通过产学研医用转等多种合作形式，与国内专注认知数字疗法产品研发与应用转化的团队以及聚焦认知障碍疾病诊治的相关企业合作，力争在5年时间内建设超过2000家不同层级的认知中心，培养2500-5000位认知中心专业人才，以医院的神经内科为核心，连同精神科、康复科、老年科、心内科、内分泌科乃至儿科、妇产科等相关科室以及相应的专科医院，建立健全医院-社区-家庭-患者有效联动的多层级认知障碍预防干预体系。