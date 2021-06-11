“618”购物消费切莫冲动

从4月份开始预热，到5月下旬正式启动，再到6月份的真刀真枪比拼，今年“618”年中购物节已逐渐进入到高潮阶段。对于平台和商家而言，“618”无疑是整个上半年最重要的一场“战役”，必须要使出浑身解数；对于消费者而言，“618”也确实是一个有“福利”，但又需要理性消费的时刻。

在今年“618”年中购物节中，平台和商家的各种玩法依然是眼花缭乱，预售订金（定金）和尾款、直播、全场满赠和满送、跨店津贴、购物返券、满减打折等等，一系列“规则”无形中多多少少提高了消费者购物门槛。

在这样的背景之下，本期将以今年“618”前半段消费者经常会遇到的一些问题为切入点，为接下来的年中购物节消费提个醒。同时，我们也将借鉴知名网络消费纠纷调解平台电诉宝近期的零售电商投诉典型案例，希望消费者在“618”中擦亮眼睛，避免上当受骗。

主播质疑流量有猫腻

“618”直播购物需谨慎

对于消费者而言，直播购物已经不是什么陌生事物。随着“618”年中购物节热度的攀升，直播平台、主播之间的比拼也趋于白热化，消费者在直播购物过程中也需要多留神。

前不久，因在直播间出售山寨潮牌品牌“Supreme”和古姿GUZI联名风扇，著名主播薇娅和其公司谦寻文化一时间冲上了网络热搜，引起不少消费者关注。与此同时，诸如辛巴这样的当红主播，甚至也在“618”期间抱怨“被（快手）压榨到无法喘息”，质疑平台流量上有“问题”，这也让处于购物链条末端的消费者们捏了一把汗。

网经社电子商务研究中心法律权益部助理分析师方熠智认为，尽管当前不乏娱乐明星、知名人士与商家以及平台合作进行良性“带货”，但部分“网红带货”背后却存在不少“坑”，让消费者防不胜防。随着“带货”模式的普及，产品质量和售后等问题逐渐浮出水面，目前发现直播购物中夸大、虚假宣传比较多，商家所宣传的一些商品可能是三无产品或者是商品质量不佳，但是却在直播时被包装得特别好。对此，方熠智提醒消费者，面对直播时，消费者应当理性消费，结合自身需要，切勿盲目跟风主播，并且在出现货不对板、商品质量、售后服务等消费纠纷问题时，积极收集证据，保存直播视频和购买凭证，在最大程度内保留自己的合法权益并保持对直播营销平台、商家、主播的追责权利。

消费者认清自己需求

“百亿补贴”面前莫冲动

今年的“618”年中购物节，京东、天猫、拼多多、苏宁易购等各大电商也是持续加码百亿补贴，火药味也越来越浓，“百亿补贴”也几乎成为这些主流电商平台的“标配”。

但是面对“百亿补贴”，还是有消费者提出了自己的疑惑。“看他们（电商平台）都在宣传百亿补贴，其实我真不知道‘618’买什么最划算，这些家补贴加一起好几百亿了，我能获得多少补贴？”消费者雷女士对记者说。

在方熠智看来，不管“618”各个平台有百亿补贴、千亿补贴，最终到用户手里优惠还是相对有限，消费者应该认清楚自己的需求，在理性范围内搭配优惠购买必需品才是“薅羊毛”。否则，冲动消费过多，到底是谁薅谁的羊毛还不一定。

方熠智认为，在平台活动过程中，红包可谓是“应接不暇”，让消费者“眼花缭乱”，甚至一时之间不知如何消费。方熠智提醒消费者，这些平台推出的系列玩法，其主要目的是提高消费者活跃度，引流且激活用户，提高用户留存度，另一方面则是宣传推广，激发消费者购物热情，但也因此导致消费者冲动消费，购物不知节制，在其活动结束，消费者反应过来之后退货退款也会成为售后难题。

“赊账”消费很隐蔽

还款时利息不得了

今年“618”电商平台的推广中，与超前消费相关的引导占据了很重要的位置，不少电商平台甚至为鼓励消费者使用消费金融付款给出了更多的优惠。这其中，大部分电商平台的消费金融服务分为一次性还款的免息服务以及分期付款的收手续费服务，并且多数标明具体的还款金额。

但记者在采访和调查中发现，不少电商平台在消费者购物过程中，抓住每一个节点引导消费者使用该平台上提供的消费金融服务，甚至在支付环节上默认分期付款为首选消费方式。很多消费者在购物和结算之后，才发现自己无意中使用了平台的分期付款选项。

对此，方熠智表示，现在市场上大多分期金融产品利息不够直接透明，甚至有的干脆不标明利息，在选择超前消费的时候切记选择相对成熟的分期产品，并且在使用前明确了解利息和还款时限。同时，方熠智提醒消费者（尤其是学生群体）在能力不足想采用超前消费时千万考虑清楚，这件商品是否真的需要，自己是否有能力偿还，千万别因眼前小利造成了逾期还款等影响征信的行为发生。本刊深度报道组