这几类药哺乳妈妈“别碰”

远离父母、公婆的小高自从生了孩子后，为了照顾刚出生的婴儿，又方便纯母乳喂养，就当起了全职太太。在哺乳期她感冒了，很担心自己用药会影响到小宝宝的健康，不用药又很难受。于是，她在丈夫的陪同下，专门到一家三级甲等医院找妇产科专家咨询。专家告诉小高，在哺乳期用药比孕期用药的要求要宽泛很多，不必忌惮用药。通过乳汁可以分泌的药物，大约占妈妈吃药含量的1%至2%。那么这1%至2%再传给孩子，量是很少的，通常来说没有太大的副作用，除非一些特殊的疾病。虽然哺乳期可以用药，但是要遵循以下几个原则：

不能随意用药 能不用的药尽量不用，必须要用的药物，应该根据医嘱服用。在同类药物中，尽可能选择对母体和婴儿副作用小的药物。

错开喂药时间 哺乳期间服用比较安全的药物，一般不要中断哺乳。但是，为保险起见，可选择在哺乳后立即喂药，然后延迟下一次哺乳时间，以避开药物浓度的最高峰，减低乳汁中的药物浓度。一般来讲，两次哺乳时间最好间隔4小时以上。

停止哺乳 当必须服用哺乳期禁用药物时，应暂时停止哺乳，改用人工喂养。

单独用药

尽管联合用药效果较好，但是药物种类越多，其副作用也越多。因此，哺乳期间应该在医师的指导下，尽量减少过多用药，减少辅助用药。

那么，哺乳期应禁用哪些药物？

哺乳期用药，除了那些说明书中明确慎用、忌用和禁用的药品外，还应尽可能避免服用各种中枢抑制药，如苯妥英钠、苯巴比妥、地西洋等。这类药物进入乳汁后，常可引起婴儿嗜睡，甚至虚脱。碘化物和放射性碘剂也应慎用或禁用。

抗菌药物可在医生的指导下，选用对婴儿相对安全的青霉素类、 头孢菌素类（第三代）、大环内酯类等抗生素。

抗厌氧菌及抗滴虫药经动物实验证明，对细菌有致突变作用，故对人类亦有危险。妊娠头3个月内要避免应用甲硝唑、替硝唑以及同类药物，以防引起胎儿畸形。

慎用氯霉素类、喹诺酮类、磺胺药、抗菌中草药等。

禁用氨基糖甙类、四环素类、红霉素酯化物、抗菌中成药等。

有的乳母认为中药副作用相对较小，而且还有滋补作用，但是中药并不是完全可以放心服用的，如麦芽、薄荷等有回奶作用，所以哺乳期应慎用。更何况，有些中药有毒性甚至剧毒，乱服或者滥服的后果并不亚于西药，因此中药最好在中医师或者中药师的指导下服用。

文/邬时民