北京健康宝上线通勤绿码标识

打赢疫情防控阻击战

首都之窗昨天发文介绍，为最大程度便利环京地区人员通勤，“北京健康宝”11月20日发布新版本，针对环京地区通勤人员需求，上线“通勤”绿码标识，并优化了功能布局。如暂时未获得“通勤”绿码标识，请按照防疫政策要求定期进行核酸检测。

11月17日起，人员进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。考虑到居住在环京地区在北京上班群众的通勤需求，北京警方已经建立了通勤人员数据库，库内人员首次查验48小时核酸检测阴性证明后，14日内的核酸检测阴性证明均有效。

昨天，不少环京地区通勤人员发现自己的健康宝页面多了一个“通勤”标识。什么是环京地区人员“通勤”绿码标识？文章介绍，对已在通勤人员数据库，并且14日内核酸检测阴性证明已上传国家或本市核酸检测数据库的人员，“北京健康宝”赋予其“通勤”绿码标识。持有“通勤”绿码标识人员，可向铁路、公路检查站工作人员出示，与纸质核酸阴性证明同等效力，通行更加方便。需要提醒注意的是，已获取“通勤”绿码标识的，还需确保每14日进行一次核酸检测。

为什么我的健康宝没有“通勤”绿码标识？对于这个问题，首都之窗介绍，分为两种情况，“一种情况是您不在通勤人员数据库中，您应按照我市最新进返京政策要求，履行个人防疫义务。另一种情况是您在通勤人员数据库中，但在国家或我市核酸检测数据库中查不到14日有效核酸阴性记录”。文章还提醒，如您暂时未获得“通勤”绿码标识，请按照防疫政策要求定期进行核酸检测，“建议您在京工作或活动期间，选择京内权威检测机构进行核酸检测”。“北京健康宝”首页顶部“消息通知”栏及首都之窗网站等，已发布本市新冠病毒核酸采样点和24小时核酸检测机构名单，市民可就近选择相关机构进行检测。

据介绍，为进一步方便群众扫码，在本次版本中对“北京健康宝”首页功能模块排列顺序进行优化，将“本人信息扫码登记”调整至第一位，“本人健康码自查询”调整至第二位。同时，优化完善“扫码”成功页面，原“未见异常”文字变更为“扫码未见异常”并通过闪烁效果展示，辅助线下管理人员快速甄别“亮码”“扫码”操作。

举措

谭台公安检查站设置潮汐公交车道

公交车快速通过后再对乘客信息进行查验 大幅提升公交车乘客查验效率

本报讯（记者 刘洋）近日，北京青年报记者在探访中发现，随着11月17日进京防疫政策措施调整，部分检查站北京段查验核酸证明，造成高峰时段进京检查站附近出现严重拥堵。为此谭台、白庙等检查站采取了设置潮汐公交车道、检验关卡前移等措施，大幅缓解了高峰拥堵情况。

11月17日，随着进京疫情防控措施的调整，跨京冀出行时间大幅增加，对采用跨省公交为通勤方式的乘客带来一定影响。北青报记者了解到，受本轮疫情影响，公交集团38条跨省线路，前期应河北省相关属地政府要求已经有11条线路采取了暂停运营或在北京市域内发区间车的措施，主要涉及周边保定市、张家口市、承德市。正常运营的27条均往返北京和廊坊市。

这其中燕郊等“北三县”区域客流量占比明显，刚性通勤特征突出，跨省公交是上班族主要的通勤方式。21条“北三县”线路工作日日均出车近600部，发出2700车次，运送11万人次。

目前，大部分站在检查站北京段查验核酸证明，造成进京检查站附近严重拥堵。在大部分检查站，集约化出行的公交车和私家车混行无差别地排队等候检查。也有两个检查站，采取了积极措施，较大程度减少公交排队时长。

其一为通州-大厂界的谭台检查站，该检查站设置了潮汐公交车道。具体为使用隔离设施将出京方向的一条车道设置为进京方向的公交专用道，大幅减少了公交车排队的情况。

谭台公安检查站位于京冀交界的潮白河友谊大桥东，与北京仅有一河之隔，是大厂回族自治县跨省进京通勤的重要通道。客五分公司第七车队运营副队长曹岩石介绍，822路、910路公交车均通过该检查站进京，日均运送乘客6000余人次。在设置潮汐车道前，公交车通过检查站的时间在3小时甚至4小时以上。设置潮汐车道后，公交车通过检查站时间大幅缩短，在1小时以内可通过。

“这条公交专用道是公交车队和检查站负责人进行沟通然后设置的，此前公交车通过检查站需要经过3个红绿灯，距离检查站最近的红绿灯是严重拥堵的状态，很难通行。检查站在最后一个红绿灯前为公交车设置了逆行公交专用道，公交车快速通过后，再对乘客的核酸证明等信息进行查验，大幅提升了通过效率。”曹岩石告诉北青报记者。

其二为通州-燕郊界的白庙检查站，在临近检查站的河北境内设立个两处公交车专用的前置检查点，公安、防疫部门对公交乘客提前检查后，通过公交专用车道直接通过白庙检查站。公交排队情况好于其他检查站，早高峰排队进京在2小时以内，减少了乘客的等待时间。

通州优化验码流程做好进返京服务保障

本报讯（记者 李泽伟）昨天上午，通州区委书记赵磊来到觅子店南检查站、永乐店综合检查站检查进京检查站疫情防控工作。他强调，公路检查站进返京管理是防范疫情传播风险的重要环节，要按照市委、市政府决策部署，严格执行进返京疫情防控政策，优化查证验码流程，做好进返京车辆和人员服务保障，坚决打赢疫情防控阻击战。

在觅子店南检查站和永乐店综合检查站，赵磊详细查看疫情防控措施落实情况及进京车辆、人员检查流程，了解进京车流量、人员配备等情况。在检查站一侧，进返京人员正有序排队，待查验核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码后即可通行。

赵磊在检查时强调，公路检查站进返京管理是防范疫情传播风险的重要环节，关系首都疫情防控大局，关系人民群众生命健康安全，必须克服厌战情绪和麻痹思想，抓紧抓实抓细各项防控措施。要严格执行进返京人员须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码等工作要求，坚持“逢车必查、逢人必核”。要充分考虑市民群众出行需求，优化查证验码流程，做好进返京车辆、人员服务保障工作，共筑抗疫屏障。对生活物资和应急保障车辆等，要开通绿色通道，快检快放，提高通行效率。

国务院客户端可查询国内其他地区防疫政策

本报讯（记者 蒋若静）当前，新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂。从11月17日零时起，北京关于从严从紧做好进出京管理的三条措施已经正式实行，进返京的朋友需要遵循相关政策要求。同时，北京市疾控中心也提醒，出门的朋友一定注意提前查询出发地和目的地的疫情防控政策。如何查询各地疫情防控政策？北京青年报记者了解到，可以通过微信搜索或者国务院小程序等渠道搜索。

首先，有需要的人员可通过微信搜索或百度搜索出行政策。例如，要从北京出发至上海，可以在微信搜索栏中输入“北京到上海政策”，选择出发地和目的地，点击“查询”；或者是在百度App搜索输入“北京到上海政策”，选择“国务院客户端”智能小程序，即可查询相关防疫政策。

其次，也可以通过下载国务院客户端，或微信搜索国务院客户端小程序，搜索便民服务中的“各地防控政策”，输入出发地和目的地即可一键查询。想要及时掌握该地疫情防控政策变化，还可以订阅关注。当所订阅地区防控政策发生变化时，将在微信的“服务通知”里收到提醒。

此外，如果对防控政策有疑问，可以点“防疫咨询电话”，进行电话咨询。

释疑

对生活物资和应急

保障车辆开通绿色通道

一、哪些人可以被认定为“环京地区通勤人员”？

答：“环京地区通勤人员”是指在北京市或环京地区居住，因工作、生活、学习等事由，经常在两地往返通勤的人员。

二、如何确认是否已被纳入“环京地区通勤人员”数据库，如何申请“入库”？

答：“北京健康宝”内标注环京地区通勤人员身份的功能即将上线，请广大群众实时关注。

未被纳入数据库、有通勤需求的群众，可在进京时向检查站工作人员，提供居住证明、工作证明、48小时内核酸检测阴性证明，申请认定入库。

居住证明可以为户籍资料、房产证明、房屋租赁合同、居（村）委会证明等，能够证明本人居住情况的相关材料之一即可。工作证明须由所在单位出具。

相关证明材料现场登记后，警方将在24小时内完成审核，对于符合条件的，纳入“通勤人员”数据库管理。

三、往返两地上学的学生和接送学生的家长，进返京查验政策是什么？

答：对于在北京或环京地区居住，往返两地上学的学生和接送学生家长，参照环京地区通勤人员查验标准执行。

有通勤需求的群众，可在进京时向检查站工作人员，提供居住证明、学生证件或学校证明、48小时内核酸检测阴性证明，申请纳入通勤人员管理。

四、在北京市居住的群众，在市域内活动通行检查站的政策是什么？

答：在北京市居住的群众，在市域内活动，通行检查站时，核查未发现14天内市域外行程的，无需提供48小时内核酸检测阴性证明，查验身份证、居住证（卡）后即可通行。

五、出京接送乘客的出租车、网约车返京查控相关政策是什么？

答：对出京接送乘客后即返京的出租车、网约车，可凭接单证明、高速路票等能够证明行程的相关材料或记录，通行检查站时可免予查验核酸检测证明。车内乘客按照现行进返京人员政策进行查验。

六、保供车辆进返京相关政策是什么？

答：对生活物资和应急保障车辆等，开通绿色通道，快检快放，提高通行效率。

公路检查站进返京管理是防范疫情传播风险的重要环节，关系首都疫情防控大局，关系人民群众生命健康安全。广大群众在提交证明材料时，务必确保真实有效，杜绝安全漏洞，共筑抗疫屏障。

文/本报记者 叶婉 董振杰