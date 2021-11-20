为何组建国家流调专家队，怎样做到从速支援？国家卫健委解答

人民网北京11月20日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。就为何成立国家流调专家队，怎样集结这一问题，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有进行了解密。

吴良有表示，为进一步发挥流行病学调查在疫情应对处置中的关键作用，国家卫生健康委会同国家疾控局，从中国疾控中心和各地疾控机构遴选了300多名在流行病学调查、疫情分析、实验室检测等领域专业能力强、实战经验丰富的专家，组建了国家流调专家队，建立了分片区对口包干的工作机制。

一旦发生疫情，由国家发出指令，按照“就近支援、从速到位”的原则，疫情发生地所在片区的对口包干国家流调专家队立即集结，以最快时间到达现场，与省市力量协同作战，力争在24小时内基本搞清疫情传播链条。

同时，国家流调专家队执行梯次备勤制度，按月轮流备勤，尽量确保跨区域应急调派时，本区域仍保留一支专家队驻守地方。

吴良有提到，为了加强国家流调专家队建设和管理，提高流调准确性、及时性，国家卫健委制定了《国家流调专家队建设和应急调派工作方案》，明确专家队的构成、应急调派机制、现场工作机制和相关保障措施等。按照平急结合的原则，国家流调专家队平时加强专业能力建设，保持应急准备状态，采用理论培训和实战演练相结合的方式开展轮训工作。特别是加强与对口包干片区的流调队伍的交流、衔接，及时了解该地区疫情防控的情况，始终保持国家流调专家队的能力和水平。

下一步，国家卫生健康委将密切关注各地疫情发展形势，国家流调专家队将随时待命，一旦有地方报告疫情，将以最快速度赶赴现场，支援疫情发生地迅速开展流调溯源、风险排查、疫情研判工作，提高疫情处置的科学、精准水平，力争以最短的时间、最小的成本来控制住疫情传播。