化繁为简 AI影像在疾病诊疗中大显身手

“人工智能已经广泛应用于医学领域，其中有30%左右的人工智能软件与影像学相关。人工智能影像（以下简称AI影像）在血管病灶和肿瘤的检出、定型定量诊断等方面作用突出，有利于防治心脏、头颈、肝脏等方面的重大疾病。”11月19日，在2021年空间技术和平利用（健康）国际研讨会上，航天中心医院影像科主任王志群谈到，人工智能可以将医生从繁重、重复的工作当中解放出来，让医生把更多精力投入到疑难、复杂疾病中。

“在心血管疾病筛查、病变分析、治疗方案选择、风险预判等方面，AI影像表现出色。”王志群介绍，诊断心血管疾病尤其是冠心病，最常用的方法就是冠状动脉CT血管造影，在这个过程中，包括CT扫描、图像处理、检测报告书写和胶片打印等都有人工智能的用武之地，大大提升了影像科室的效能。日前，《柳叶刀》发表一项研究介绍，可以通过人工智能方法对冠脉周围血管炎症进行全自动识别，从而对冠脉综合征患者的早期干预提供临床依据。

AI影像也应用于脑血管疾病方面。王志群提到，对于缺血性脑卒中患者，利用AI影像可以对脑梗死类型及出血情况进行诊断，提高诊疗效率，减少人工误差。同时，AI影像还能检测斑块情况，为选择治疗方案提供依据。AI影像还可以对脑出血患者进行评估，预测其远期出血复发风险，并对动脉瘤破裂风险进行评价。此外，在重建血管方面，AI影像的重建相对人工重建更加细腻、高效。

此外，AI影像在神经变性病、肿瘤等疾病中也有一席之地。王志群介绍，AI影像学在病灶检出、肿瘤良恶性判断、随访及手术规划等方面可为医生提供助力。

近年来，人工智能影像在医学领域高歌猛进。2015年，人工智能应用于肺结节检出。AI影像可以迅速定位肺结节，尤其是对微小结节的定位提高了诊断效率。2018年，AI影像扩展到心血管和头颈血管，AI影像可以在这些领域智能完成血管影像自动重建，自动检出病灶。2021年，人工智能可以通过三维影像重建为临床手术提供重要依据……

王志群表示，随着AI影像应用场景增多，逐渐暴露出一些问题。比如，AI影像软件系统和医院的信息化系统之间有待整合；AI设备的厂商很多，如何高效利用各方资源有待探索；还有很多临床诊疗需求有待AI融入其中。(代小佩)