李真林：医学影像技术新发展助力健康中国行动

在《“健康中国2030”规划纲要》实施五周年、《健康中国行动（2019—2030年）》发布两周年之际，结合2021健康中国创新实践案例征集展示活动，人民网·人民健康开展《健康中国大“家”谈》系列访谈，面向全国邀请在大健康领域具有影响力的代表人物共话健康。近日，中华医学会影像技术分会的主任委员李真林做客该栏目，围绕我国医学影像技术领域相关发展进行观点分享。

中华医学会影像技术分会的主任委员李真林做客《健康中国大“家”谈》。

“医学影像在构建全生命周期的卫生与健康服务工程的过程当中发挥了巨大的作用，在人体的整个生命周期里，人体健康筛查都离不开医学影像。”李真林表示，医学影像技术不仅在临床的应用上非常广泛，而且对疾病的诊断提供了科学和直观的依据，为最终准确诊断病情起到不可替代的作用；同时可以作为一种医疗辅助手段用于诊断和治疗，也可以作为一种科研手段用于生命科学的研究。

李真林指出，医学影像技术对于提高基层医疗机构高质量发展和服务能力能够做出重大贡献。以四川大学华西医院为代表的影像技术团队积极探索，优化影像医疗资源布局，提升基层医疗服务能力，更好地满足居民医疗服务的需求。各大医院通过网络，可以对基层提供影像学相关理论指导，进行交流互动，给基层提供学习的机会。同时影像学技术和5G的结合，突破了时间和空间的限制，医共体成员单位实现资源共享、信息互通，建成了远程会诊、远程影像服务中心，将移动资源带进基层，群众在家门口即可享受方便、快捷、优质的医疗服务。

谈及影像技术领域相关人才发展，李真林表示，目前随着科学技术的发展，医学影像技术也有了很大的发展，使得医疗工作进程大大加快，工作效率也得到了极大的提高，相应地医学影像人才的整体素质与影像技术发展需要相一致。影像技术团队需要不断加强相关人员技术培训，搭建科研体系，做到影像技师创新发展。

李真林指出，当今设备不断地改进和完善，影像技术与人工智能有机结合，使得患者能够得到有针对性、选择性的检查。伴随着医学影像技术迅速发展,检查技术和方法也在不断的创新，影像诊断已从单一依靠形态变化进行诊断发展成为集形态、功能、代谢改变为一体的综合诊断体系。与此同时，新的学科分支也在不断涌现，影像诊断的范畴仍在不断发展和扩大之中。