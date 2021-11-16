年轻人需求催生宠物健康养护 医疗困境尚待破解

“别让它到铲车那里去了！”11月5日晚，一声惊呼从长沙地铁一号线省政府站3号出口附近传来。两个心急火燎的青年男女手忙脚乱地搂住雪纳瑞“迪迪”，小心地打量刚刚撒欢冲入人行道改造区钢筋水泥丛林的小狗，身上有无伤处。

对于小卓和男友曾伟峰来说，饲养两年多的雪纳瑞是心肝宝贝。9月的一次宠物医院就诊，花掉了在职业院校任教的小卓半个月工资，“迪迪”还险些小命不保。

在从事科研和临床近40年的中国畜牧兽医学会兽医外科学分会常务理事陈铁桥教授看来，宠物饲养需要细心照料，当下一些抗病毒性疾病特别多，即便打了疫苗，也不能完全隔离病毒传染。

陈铁桥说，宠物疾病与人类似，有呼吸道疾病、消化道疾病、皮肤病等，还有跌打损伤之类，情况复杂。

带“达克”看病的那些天，身为“单身狗”的他真有些“同病相怜”

北京智研咨询发布的数据显示，近年来，国内居民饲养宠物数量快速增长，2020年中国城镇宠物猫犬数量为近亿只。对宠物的饲养从动物性功能开始已经发展到亲情陪伴这一层。尤其都市青年，对宠物给予的财力投入相当可观。随着国民生活水平的提高，养宠人更多的关注宠物的健康，从宠物喂养、疫苗接种、保健品、体检等方面给予呵护。

今年24岁的熊炳强在长沙一家软件公司上班，他在宠物市场买了一条赛级金毛犬“达克”。

当“铲屎官”半年后，熊炳强觉得精力上有些吃不消，最让人费心的是日常料理。“一开始给它洗完澡，吹风机要吹1个多小时。最后只能送宠物店，每次120元。”此外还有“修毛、宠物疫苗、狗粮、狗零食、狗狗营养剂、尿片、消毒喷雾、定期驱虫药等，还有给宠物穿衣打扮的费用。”

可比起以往夜夜的游戏酣战，他渐渐觉得身边的小生命更能让心里平静。“你得精心照顾它，就像养孩子，你甚至会对生活有了新的愿景。”

湖南农业大学易金娥教授10月15日在接受中青报·中青网记者采访时表示，城市生活的快节奏容易导致人的精神压力增大，尤其刚工作不久的青年，孤寂的情感常常引发对宠物陪伴的需求，因而在城市中饲养各类宠物的青年群体大增。对于大多数青年而言，宠物的可爱，足以萌化人心，更能缓解压力。

国庆节期间，“达克”食欲减少，还有点儿腹泻的症状，熊炳强急忙带它去了医院，被诊断为急性肠炎。他这才发现，看似健壮的金毛也有疾患，也像人一样要打针吃药，需要医生的护理。

熊炳强告诉记者，宠物医生更难，“‘病人’不会回答你任何问题，全靠经验和检查仪器”。他说，带“达克”看病的那些天，身为“单身狗”的自己真有些“同病相怜”的感触，后来与它的关系更加亲密。

陈铁桥认为，养宠人有情绪代偿的心理。他回忆，早在上世纪90年代，长沙就有一些青年饲养宠物，情绪也类同。有一次，他在长沙市十一中对面的医院当值，一位年轻女子抱着一条小狗急匆匆地走进医院，大声喊道，“快给我儿子看看，它好像不行了。”而在身后步履蹒跚的男孩则心不甘情不愿地纠正母亲，“妈妈，我才是你儿子，那是得病的狗狗！”

除了投喂支出，疾病更让人烦心

每次看到女儿放学回来后对家猫的宠溺，住在长沙天心区政府旁的唐曦都觉得应该对它更好一点。

去年疫情起起伏伏，唐曦的妻子算过一笔账，家里的狸花猫一年伙食上万元，因为顿顿都是三文鱼。为多家钢材贸易商打理财务的唐曦却不以为然：“这是英国血统的狸花猫，名贵品种，吃了三文鱼后毛色都不一样，油光锃亮的。”

让他烦心的是，今年春季，猫长了一个肿瘤，在湖南一家动物医院动了手术，花了不少钱。“说是良性的，但现在精神明显不好了。”

对于他高投入的饲养模式，主研动物营养的湖南农业大学博士邬静表示不认同。他指出，城市一些富裕家庭出于对宠物的狂爱，自己配食的方式并不可取。这是因为单一的食物结构对于动物而言，也容易产生营养代谢性疾病，例如缺乏一些微量元素等。“猫狗也像人一样，吃得太好，也容易引起糖尿病、高血脂等。”

邬静主张采用工业化的动物食品喂养。“因为那些品牌产品，他们考虑更成熟，食品中营养丰富，也更细致，基本可以照顾到动物成长需要。”

相关数据显示，我国近七成的宠物主人为80后、90后，养宠一族年轻化趋势明显。他们接受了良好的高等教育，拥有稳定的职业和经济来源，消费观念和水平也在逐年提升，但由于工作时间较长，对于宠物陪伴的需求更高，消费意愿更加强烈。

艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》表明，2020年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2065亿元，比2019年增长2%。从事宠物食品生产的上市公司已有4家。同时，根据研究机构公布的数据显示，近年来中国宠物食品平均价格逐年增长，2019年中国宠物食品终端消费单价为32.7元/kg，相比2015年的26.8元/kg，年均复合增长率达5.1%。

记者查询的数据显示，2020年淘宝天猫宠物类的食品以及用品销售增长都超过100%，其中多项宠物智能化用品的增长超过10倍。而京东公布，“双11”首日，宠物品类就成为交易额增速 TOP 5品类之一，同比增长超过3.5倍。

一名年轻人表示，饲养宠物的开支基本占了月收入的3成。接受采访的多名青年表示，自己的情况与此相似。除了投喂支出，疾病更让人烦心。

来自湖南农业大学动物医院的相关负责人告知，每天送到医院的宠物大约为30例，一年过万只/次。

毕业于南京农业大学临床兽医学的杨凌宸博士指出，宠物行业近年来发展很快，多个机构的数据显示，2020年全国养犬和猫的数量达到1亿只。他认为，宠物的疾病与其生活环境和主人照料有重要关系，但有些疾病与饲养者迷恋所谓名贵品种有关。

他提到，像布偶猫有所谓血统的，甚至能卖上10多万元一只；有些狗，拿了美国宠物协会的认证，或者说狗的父母亲曾参加过某类比赛，类似于“选美冠军”这种，就非常昂贵。“其实说实话在我们医生眼里，有血统的价值不大，越是纯种的病反而更多，因为有遗传病。”

有一次他就接诊了一个纯种恶霸犬，狗主人从美国将其带回来，买的时候大约20多万元。因为追求品种纯粹，容易近亲繁殖。结果小狗裂唇，一喝奶就呛，无法治愈。

“还有像加菲猫这种就是炒作起来的，其实它不适合饲养，因为它呼吸系统的疾病很多。而前期流行的折耳猫，很大程度上有软骨发育不良的病症。”

国产宠物药品目前面临品类少、质量低的困境

武术教练郭文溯饲养了一条金毛、一条萨摩耶、一只宠物猫，在多家宠物医院都有过求诊经历。他称，宠物医院大多是私立的，小型医院似乎更贵。去年家里的宠物猫因病去了一个医院。医生开了个单子，一轮检查就上千元。他转去了一家公立医院，包括手术花了3000多元。

记者了解到，宠物拉肚子治疗可能需要花费一两百元，绝育手术花费将近1000元，骨折手术2000元至3000元，如碰上肿瘤切除，一次性切除1000-3000元不等，术后恢复费用另算，麻醉、彩超等费用也不低。

长沙一宠物医院合伙人陈立则表示，宠物看病贵有其特殊原因。他认为，宠物医院多为私立，器械仪器费用远远超过普通人的想象，一台宠物DR（数字X光机）价格在20万元左右，血球仪、生化分析仪、黑白B超等每台都大几万元。另一方面，宠物看病的体量小，其折旧费用高昂，因而平摊下来的费用自然要高出很多。加上人工、铺租贵，只有维持一定的价格宠物医院才能得以正常经营。

他说，宠物医疗有其特殊性。宠物不会说话，不会告诉医生究竟哪儿不舒服，因此医生不得不借助相关设备来排查。在药品器械方面，宠物有专用的药品，目前中国兽药企业多以原料和经济动物药品为主，宠物药品研发和销售较少，价格高的进口药占据大部分市场份额。同时宠物没有医疗保险，花费自然高。

湖南农业大学一位专家则指出，近年来城市饲养宠物猫的数量上升迅速，从他们的经验来看，猫的先天性心脏病发病率较高，检查中彩超成为常用手段。

记者查询到，根据国际动物保健联盟(IFAH)2020年统计，在美国等成熟市场上，宠物医疗产值占比达到38%。根据宠物社交平台狗民网发布的《中国宠物行业白皮书》，我国目前宠物医疗市场占比约为20%。根据智库服务机构前瞻产业研究院发布的《2020-2025年中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，2019年我国宠物医疗市场规模达到405亿元。我国宠物医院市场较为分散，连锁医院数量占比不足15%。在全国近1.5万家宠物医院中，80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营，市场较为分散，大规模连锁医院数量占比不足15%。

前瞻产业研究院的数据表明，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上。目前，进口厂商占据国内宠物药市场近70%份额，2014年至2019年间，国内企业新注册宠物药品共37个(按通用名统计，疫苗、检测试剂不在统计范围内)，一类新药占比不足10%。

陈立称，作为开办宠物医院近10年的业内人士，他们也期盼能有社会保险的覆盖。他说，在宠物医疗相关行业不断发展的趋势下，国内宠物保险的覆盖率却不到1%，显然还有极大的发展空间。（记者 洪克非）