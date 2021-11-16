三至十一岁接种新冠疫苗要注意什么

11月15日，在长沙市天心区坡子街街道社区卫生服务中心，家长查看接种证上的新冠疫苗接种记录。 新华社记者 陈泽国摄

11月15日，国家卫健委在其官网发布信息指出，根据疫情防控需要，在全程接种新冠疫苗满6个月的18岁及以上人群中实施加强免疫接种。同时，国家卫健委就3至11岁人群接种新冠疫苗的社会关注给予了回应。

问：为什么要开展新冠疫苗加强免疫接种？

答：预防新冠肺炎最好的办法是接种疫苗。从国内外研究结果来看，完成新冠疫苗全程接种，在预防重症、降低死亡率等方面效果显著。但接种疫苗一段时间后，疫苗对部分人员的保护效果可能会减弱，适时进行加强免疫接种可以使已经逐步减少的中和抗体快速增长或反弹，从而产生更好的保护效果。

问：现阶段，可用于实施加强免疫接种的疫苗有哪些？

答：根据新冠疫苗研发进展和有关部门研究论证情况，当前可用于实施加强免疫接种的疫苗有国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗。

问：目前加强免疫接种的目标人群有哪些？

答：优先在新冠病毒感染高风险人群、保障社会基本运行的关键岗位人员以及老年人群中，开展加强免疫。对其他符合条件且有接种需要的人群，也可以根据需求进行加强免疫接种。

问：新冠疫苗加强免疫接种与全程免疫间隔多久？

答：现阶段加强免疫接种在完成接种6个月后实施。即在新冠病毒灭活疫苗第2针接种后一般要求间隔6个月，才能再进行加强免疫剂次的接种。腺病毒载体疫苗接种后6个月进行加强免疫。

问：如何确定加强免疫接种新冠疫苗的类型？

答：现阶段，使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。其中，使用同一种新冠病毒灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上使用原灭活疫苗进行1剂次加强免疫；使用不同灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上优先使用与第2剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫，如遇第2剂次相同疫苗无法继续供应等情况，可使用与第1剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫；使用腺病毒载体疫苗接种的人群，使用原疫苗进行加强免疫。

问：新冠疫苗加强免疫怎么打？在哪里打？

答：原则上，感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员，加强免疫接种由各相关单位统一组织实施；其他人群可到辖区指定的接种单位进行预约接种。各地具体接种信息见当地卫生健康部门或疾控中心发布的官方信息。

问：新冠疫苗加强免疫接种是否收费？3至11岁人群接种新冠疫苗是否收费？

答：新冠疫苗加强免疫接种和儿童接种新冠疫苗，仍按照居民免费接种政策实施。

问：现阶段，可用于3至11岁人群接种的新冠疫苗有哪些？

答：根据新冠疫苗研发进展和有关部门研究论证情况，目前我国批准使用的疫苗有3种技术路线，一是接种1剂次的腺病毒载体疫苗，二是接种2剂次的灭活疫苗，三是接种3剂次的重组蛋白疫苗。

当前，我国批准3至17岁人群紧急使用的疫苗仅有灭活疫苗这条技术路线，需接种2剂次，间隔3~8周。

问：3至11岁人群接种新冠疫苗的注意事项有哪些？

答：未成年人没有完全民事行为能力，需要监护人陪同接种新冠疫苗。

在接种新冠疫苗前，监护人需要代签署疫苗接种知情同意书，要在知情、同意的基础上完成新冠疫苗接种；监护人有必要了解疫苗知识、接种流程和孩子健康状况，在现场要如实提供儿童目前的健康状况和过去既往接种的禁忌证，让接种医生作出判断。此外，儿童接种新冠疫苗应按照预约接种的原则，请监护人提前做好预约。

如果儿童特别紧张的话，监护人需要做好心理疏导工作，谨防5岁以上的儿童可能会出现的心因性反应。在接种新冠疫苗后，监护人要陪同儿童在接种现场留观30分钟，避免儿童剧烈运动。在接种现场或回家后，如儿童出现不适症状，要及时向接种单位报告，必要时及时就医。

问：3至11岁人群接种新冠疫苗的工作部署和推进情况如何？

答：根据国务院联防联控机制安排，按照知情同意自愿的原则，我国积极引导3至11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

根据未成年人的特点，我国也对3至11岁人群接种国家免疫规划疫苗和新冠疫苗工作进行了统筹安排，要求各地加强与受种者和监护人的沟通，规范接种的实施，做好耐心细致的科普宣传。接种点要求有儿科急诊急救人员，还要有儿童的急救药品保障。根据国务院联防联控机制安排，现在各地正在陆续启动这项工作。（记者 金振娅）