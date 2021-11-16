教育孩子，家长要关注细节

近日，十三届全国人大常委会会议表决通过了《中华人民共和国家庭教育促进法》，这是我国首次就家庭教育进行专门立法，为家校社和谐育人提供了遵循。此法明确了家庭教育的责任和行为，改变了以往家校边界模糊、责任不清的教育窘境，开启了家校社育人的新时代。

高楼万丈，关键在地基，树高千尺，营养在根部。父母是孩子的第一任老师，承担着教育孩子的第一责任，家庭教育促进法的出台，就是从“根部”做起。回望我们的教育经历，经常会听到老师们如是说：“每个问题学生的背后总会有问题家长！”我们70后、80后家长朋友，文化水平普遍提高了，但对教育上的困惑和焦虑反而更多了。前些日子，无意间听到有家长诉苦：孩子周末回家，作为母亲仅仅问问孩子有没有认真学习，批评他数学没有考好，旁敲侧击地说某某家孩子因为早恋耽误了学习，想提醒孩子要专心学习，没想到孩子饭都没吃就回到房间关上了门，家庭氛围一度紧张，好端端的周末小聚，不欢而散。后经班主任了解，原来是孩子放假当天，刚做完数学周练，有点疲惫，回到家里，就是想安静一会，放松休息一下，结果被父母合围一顿问询，弄糟了心情。环顾四周，我们身边不乏有很多类似“尽职”的家长：不管不顾孩子的意愿，帮孩子报了很多培优辅导班；处心积虑搞来很多“知名”的试卷资料，一股脑塞给孩子；甚至有些干脆辞掉工作，重拾课本，每天自学，辅导孩子的功课，完全迷失了自我。家庭教育促进法积极呼应上述问题，把“尊重未成年身心发展规律和个体差异，遵循家庭教育推动，贯彻科学的家庭教育理念和方法”等内容以法律的条文的形式做出了明确的规定。“作为家长，我们开始深刻反思过去只关心成绩而不尊重教育规律的行为，更要关心孩子的全面发展”，一位家长在与老师交流时说到。

近日，班主任也纷纷反映，家庭教育促进法出台后，与班主任主动交流孩子教育问题的家长明显增多了，一位家长在与班主任的交流中反思了自己的教育行为：“过去我们把自己的意志强加给孩子，关注的焦点往往只是孩子的成绩，忽视了孩子的品德、心理、兴趣、体质等，这些生活中看似强势的孩子，实属无奈的弱者，家庭教育促进法为我们敲响了警钟，教育自己的孩子也要依法办事”。一位班主任表示，新法颁布以来，很多家长已经开始了认真学习，知道有所为有所不为，慢慢学会尊重孩子的意愿和尊严，对孩子也多了一些理解、鼓励和宽容，对“家校社共育”充满了期待。“通过家庭教育促进法的学习，让我更加确定了家庭教育的重要性，明确了父母或者其他监护人实施家庭教育时的方向，在孩子成长的路上，我会更好地做好领航人。”一位家长如是说。

家庭教育促进法改变的不仅仅是家长，学校教育也要依法做出调整，确保法律得到全面有效执行。作为学校，要完善制度建设，建立家庭教育衔接长效工作机制，制定家庭教育指导服务规划，完善家庭教育监测评估制度等。学校首先承担好学校育人的主体责任，减轻家庭教育不必要的负担，以往让家长检查作业，上传学生作业情况等行为一律取消。与此同时，组织教师加强学习，建立由骨干教师组成的家庭教育教师指导团队，依托社会力量建立家庭教育志愿者队伍。创新教育渠道，通过优秀家庭教育案例分享会、优秀家庭教育读本、学校电子网络平台、家庭教育交流会、家庭亲子项目等途径，让家庭教育与学校教育紧密衔接。家庭教育促进法的颁布，对学校教育形成了新要求，对于特殊家庭学校教育要给予更多的理解和支持，家庭教育要更具针对性和实效性，制定模块化、菜单化教育指导课程方案，尽可能解决不同类型的家庭教育中出现的个性问题。家庭教育促进法发布后，学校各年级部通过深入家访，建立了特殊家庭学生档案，与社区及其他社会力量取得联系，完善了“家校社”共育体系，形成教育合力，协助家庭教育取得更好的实效。

教育的“家事”也是“国事”，家庭教育促进法有助于形成家校社共育的教育格局，有助于学生德智体美劳的全面发展。家庭教育不是学校教育的附庸和延伸，家庭教育暴露出的问题和短板，需要家庭、学校、社会形成一个“闭合链”，合力推动教育的发展，只有全社会形成重视家庭教育的良好氛围，家庭教育才能不断促进发展。家庭教育促进法的出台，让家庭教育向着以法治为引领和驱动、以社会主义核心价值观为主要内容、以立德树人为根本任务的新模式的转变成为可能。（杨培明）