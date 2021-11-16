72岁“吴姥姥”成科普网红 “不刷题”的快乐人人能懂

72岁的同济大学物理学教授吴於人，最近在短视频平台上火了。用铁锅演示天眼、用扫帚模拟太空中的宇宙射线……这位灰白短发的“吴姥姥”说话风趣，站在镜头前做趣味物理实验时，像哆啦A梦一样，从马甲的口袋里不断掏出鸡蛋、花生、硬币等“脑洞大开”的道具，给孩子们带来惊喜连连。“@不刷题”的霸气账号名称，已经成了吴教授当下吸引百万粉丝的“流量密码”。

“硬科学”该怎么教、怎么学？这是时代抛给每一位老师的问题。短视频让科普触达更多圈层和年龄段，其传播时间和地域也不受限制。现场直播完成后，还可以回放重播，有效放大了传播价值。

从科普内容来看，“吴姥姥”团队也配合短视频的形式做了“量体裁衣”。早在同济大学教《大学物理》课程的时候，吴於人就觉察到不少学生对物理有明显的畏难情绪。擅长做题的学生，却不真正热爱物理。所以，她的科普直播，摈弃了干巴巴的板书、PPT讲课形式，通过生活化的语言、接地气的小实验激发孩子的好奇心，展现物理科学的真正魅力。

“阴极射线管”“普氏摆现象”，这些“高大上”抽象复杂的物理知识术语，一度令人望而却步。“吴姥姥”这样的“网红”老师却让我们看到，科学是实用有趣的，不必再以高冷面目示人，渴求知识的热情和好奇心到位了，科学实验在家照样也能做。

“@不刷题”账号受追捧，优质科普内容生产者与平台双向赋能、互相成就，无疑是好事一桩。公众可以利用碎片化时间获取科普知识，让流量向更加健康、智慧、深度的内容倾斜。某种程度上，这也可以看作是公众对泛娱乐类视频审美疲劳后的一种价值回归，从需求侧倒逼平台更好地构建内容生态。(李潇潇）