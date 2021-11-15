北京一快递外包装核酸呈阳性 如何预防快递传播病毒？

人民网北京11月15日电 （记者孙红丽）据中关村街道官方政务公众号“乐活中关村”消息，11月15日凌晨，北京中关村街道接到海淀疾控中心通报，科源社区居民一件内蒙古自治区锡林郭勒盟发出的快递物品外包装检测结果为阳性。中关村街道立即启动应急响应，第一时间开展相关人员和环境核酸检测。目前，涉及密接人员和环境核酸检测结果均为阴性。在此提醒广大居民不必恐慌，只要严格落实疫情防控措施，做好各环节自我防护，就能阻断病毒传播渠道。

目前， 国内疫情呈多点散发，眼下“双十一”刚过，正迎来快递集中收发时段，收发快递是否存在传播新冠病毒的风险？应该如何防范？

对此，北京市疾病预防控制中心近日发出提醒，疫情防控期间，非必需不要从境外高风险地区邮购商品，谨慎邮购国内有本土疫情报告所在地区的商品。

另外，中国疾控中心消毒学首席专家张流波在11月13日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，关于快递传播新冠病毒，应该同时满足这几个条件：第一，在收运快递的过程中被新冠病毒污染。第二，在收快递的时候，快递物品上面的新冠病毒还存活。第三，在接收快递时，受到新冠病毒的污染。

张流波提醒，预防快递传播新冠病毒，一是要设法避免污染：如中高风险地区暂停快递业务，暂不收取高风险人群、发热病人交寄的快递；快递员要加强健康管理，确保不被感染，不带病上岗；快递转运途中要做好保护，包装不直接暴露在外。

二是在收递快件后及集中分拣环节由快递公司对快递表面进行消毒处理。

三是在收快递时做好适度防护，戴口罩，手套，人员保持一米距离等。快递的表面包装要求不带入室内，确要带入时可以采用消毒湿巾六面擦拭消毒或进行喷雾消毒等。当然，要强调一点，处理完快递后一定要做好手卫生。