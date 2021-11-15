快递外包装拆件后不要带入室内

目前， 国内疫情呈多点散发，全市疫情防控形势严峻复杂，眼下，正是各大电商平台“双十一”火爆促销期间，市疾控提醒，要做好活动期间电商、物流、冷链等重点环节的检测消毒，从业人员要做好个人防护、健康监测等防控措施。快递员及市民朋友收发快递时应注意，疫情防控期间，非必需不要从境外高风险地区邮购商品，谨慎邮购国内有本土疫情报告所在地区的商品。拆件时尽量在户外进行，外包装不要拿回家中。

在投递快递时，快递员要注意什么？市疾控提醒，提倡无接触投递模式。提倡设有智能快件箱的社区、小区、单位按相关要求尽可能使用智能快件箱投递邮件快件。快递员在快件投递服务过程中，应佩戴口罩和手套，减少直接接触，交谈时至少保持1米以上的社交距离，在医疗机构等特殊场所收发快递后要及时做好手卫生。

快递员要按要求做好核酸检测、健康监测等防控措施。尽快完成新冠病毒疫苗加强针接种。快递车辆应保持清洁卫生，必要时进行预防性消毒。

市民朋友收发快递要注意哪些？市疾控提示，在收发快递时要佩戴口罩，尽量减少接触交流。尽量放至固定地点无接触交接。如果需要当面签收的快递，要与派送人员保持在1米以上的距离。在取（拆）快递包裹时，可用含氯消毒剂或医用酒精对外包装进行消毒；也可以戴一次性手套，尽量不要用手直接碰触。拆件时尽量在户外进行，外包装不要拿回家中，要按照生活垃圾分类处理。 处理完包裹后，及时摘下手套，注意手部清洁，按照“七步洗手法”认真揉搓双手，避免用不清洁的手触碰口、眼和鼻。喷洒酒精的时候一定要注意安全，防止引起火灾。