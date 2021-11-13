中疾控专家建议：快递的表面包装不要带入室内

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心消毒学首席专家张流波提醒，快递的表面包装不要带入室内，确要带入时可以采用消毒湿巾六面擦拭消毒或进行喷雾消毒等，并强调处理完快递后一定要做好手卫生。

当下，快递已经成为我们日常生活中不可缺少的一部分了，尤其是“双十一”刚过，正是集中收发快递的时候，很多人会关注，收发快递是否存在传播新冠病毒的风险，以及如何防范这类风险？对此，张流波分析说，关于快递传播新冠病毒，应该同时满足这几个条件：第一，在收运快递的过程中被新冠病毒污染；第二，在收快递的时候，快递物品上面的新冠病毒还存活；第三，在接收快递时，受到新冠病毒的污染。所以，预防快递传播新冠病毒，也要从这三个方面着手：

第一，设法避免污染：如中高风险地区暂停快递业务，暂不收取高风险人群、发热病人交寄的快递；快递员要加强健康管理，确保不被感染，不带病上岗；快递转运途中要做好保护，包装不直接暴露在外。

第二，在收递快件后及集中分拣环节由快递公司对快递表面进行消毒处理。

第三，在收快递时做好适度防护，戴口罩，手套，人员保持一米距离等。