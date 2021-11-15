冬季锻炼如何预防运动伤害？这些方法要学起来

冬季坚持运动可以提高肌体对抗疾病的能力。但因为天气寒冷易导致筋脉、肌肉紧张，如不适当舒展，极易导致受伤。

据北京急救中心官网消息，近日，120北京急救中心对一位在校运动时疑似下肢外伤的学生进行了救治。

11月11日，北京西部急救中心站接到任务，某学校学生在校运动时疑似下肢外伤。急救医生赶到现场检查询问完患者伤情后诊断为髌骨脱位，随即成功为患者实施膝关节复位术，随后病人可以站立行走。

在此，120北京急救中心提醒大家，膝关节脱位（髌骨脱位）是一个严重的损伤，需明确患者的脱位情况，经过专业医生判断没有附带明显的重要神经血管损伤的情况下，建议尽早的进行膝关节复位，是对膝关节后期功能恢复及对创伤恢复非常有利的方法。

所以，一旦出现膝关节脱位的情况，需要及时就医，及时得到医生专业的确诊，然后由专业医生进行及时有效的处理，以免由于膝关节脱位时间过长造成严重的并发症，以至于导致后期膝关节的功能受损。

膝关节脱位（髌骨脱位）的原因有哪些？

120北京急救中心表示，膝关节脱位（髌骨脱位）的原因有许多，包括创伤性的膝关节脱位，以及先天性的膝关节脱位；创伤性的膝关节脱位，顾名思义就是摔伤或者是外伤以后导致膝关节周围的骨性结构的发育异常，或者是软组织结构的不平衡导致膝关节脱位。

先天性的膝关节脱位，主要与膝内外翻有关系，以及膝关节周围的肌腱组织先天性的发育异常或者是韧带组织先天性的发育异常，或者是骨骼结构发育的异常，导致的髌骨脱位。

如何预防膝关节脱位（髌骨脱位）？

120北京急救中心提醒，最主要的是要加强运动保护，防止创伤发生。体育锻炼前应做好充分的准备动作，防止损伤，对儿童应避免用力牵拉。在运动前进行充分的热身活动，提高肌肉组织的兴奋性、反应能力和对抗能力，循序渐进地加大对抗程度，对减少关节脱位是有帮助的。

另外，顺势翻滚。专业运动员在跌倒时的一些自我保护措施，也值得普通人借鉴。例如，排球运动员在鱼跃救球或足球运动员在冲撞后跌倒时，都会顺势翻滚，将直接伸手撑地改为手掌撑地后逐步由肘部、肩部依次着地完成翻滚。有时，运动员在地上翻滚了好几个圈，好像受力很严重，但马上就能站起来继续投入对抗，原因就在于，他们着地时的巨大冲击力在翻滚中，被身体多个部位分担，从而不会集中在某个位置导致严重损伤。

还需要注意的是，寒冷室外运动时，热身运动不可少，尤其时需要跑跳助力的运动。如不慎造成意外伤害，轻易并不要挪动患者，及时拨打120急救电话求助。（记者孙红丽）