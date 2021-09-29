世界心脏日：美好心动 源于运动

9月29日是世界心脏日。心脏是人体最重要的器官之一，心脏疾病是威胁人类生命健康的杀手。心脏病患者的心脏和血管比较“脆弱”，许多患者都不敢轻易运动，甚至觉得应该待在家里休息或躺着不动。心脏病患者是否可以运动？人民网记者采访了天津市第一中心医院心血管内科科主任卢成志，与您一起“谈谈心”。

卢成志医生表示，保护心脏健康，不但要管理好血压、血糖、血脂水平，并且要保持健康的生活方式，包括控制体重、健康饮食、戒烟限酒等，特别要合理运动，才能让心脏更加健康。

很多心脏病患者及患者家属认为，心脏病患者应该多休息，避免运动。对此，卢成志医生说，有规律的运动对心脏病有积极的治疗作用。对于心脏病患者来说，严格的卧床休息会存在下肢深静脉血栓、坠积性肺炎等诸多潜在风险，生活质量也会随之变差，病情反而会加重。

“近年来，人们已经意识到心脏康复在心脏病治疗中的重要性，而运动康复是心脏康复中最重要的部分。”卢成志医生表示，运动康复可以通过运动提高患者心肺功能。为保证运动的安全性和有效性，心脏病患者需要在医院进行身体各项指标的评估。在病情稳定的情况下，医生对患者进行心肺运动试验评估之后，为之制定个体化的运动方案，运动类型以改善患者心肺功能的有氧运动为主，并辅以阻抗训练。

卢成志医生提示，心脏病患者一旦开始运动后，应该密切关注身体反应，定期到门诊随访，监测各项指标，以制定下一步的运动方案。

“对于没有心脏病者，运动可以预防疾病发生。”卢成志医生表示，通过运动还可以发现一些心脏病早期症状，从而早发现早治疗。如运动后新出现的胸闷、气短、新发心绞痛等情况都提示身体状况有变化，需要及时就医。

（视频制作：实习生宋怡静）