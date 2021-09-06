国家药监局：至今已完成检验和批签发共30亿剂新冠疫苗

人民网北京9月6日电 （记者孙红丽）今日下午，国务院新闻办公室就“激发市场活力 规范市场秩序 助力全面建成小康社会”有关情况举行新闻发布会。国家药监局副局长陈时飞在会上表示，国家药监局先后已批准24个新冠病毒疫苗进入临床试验，其中4个新冠病毒疫苗获批附条件上市。同时，至今已完成检验和批签发8000多批，共有30亿剂，新冠疫苗全部符合规定，有力保障疫苗的预防接种需求。

陈时飞介绍，疫苗作为防控疫情的有力武器，国家药监局高度重视，把疫苗的研发上市作为防疫工作的重中之重，采取了一系列措施：一是及时制定指导原则，预设标准，始终把疫苗的安全有效放在第一位，与世卫组织和其他国际药品监管机构进行协调，及时制定了技术指导原则，设定了新冠疫苗安全有效的技术标准，也为我国新冠疫苗的研发和评价提供科学依据，为中国疫苗成为世界公共产品创造条件。

二是研审联动，滚动审评审批，加速新冠疫苗的研发上市。国家药监局组织了专家团队，与研究单位联动推进疫苗的研发。同时，实行了滚动递交研究资料、滚动审评审批，同步开展检验检查等工作，加速新冠疫苗的上市速度。

三是积极参与国际合作，目前我国已经有2个新冠病毒疫苗被列入世界卫生组织紧急使用清单。

在疫苗上市后的监管方面，陈时飞指出，国家药监局多措并举，确保疫苗的质量和供应：一是开展巡查检查，对新冠病毒疫苗生产企业开展了全覆盖的检查巡查，及时发现问题，及时督促整改，确保疫苗生产质量管理能够持续符合规范要求；

二是实行派驻现场监督与服务，向全国14家新冠病毒疫苗的生产现场派驻了77位检查员，对生产的全过程实行跟班检查，贴近服务和监督，督促和指导生产企业严格按照GMP规范组织生产，及时协调解决企业在生产中遇到的各种困难，保证疫苗生产能够连续稳定；

三是逐批做好质量检验，严格把关；四是加强预防接种异常反应的监测和处置，配合国家卫健委以及疾控部门，对相关的数据开展了持续监测和分析。

“通过上述一系列的工作措施，确保人民群众接种的每一支新冠病毒疫苗都是合格的、都是安全的。”陈时飞说。