大肠癌发生前 我们能做什么？

近年来，大肠癌的发病率在广州市一直处于攀升的状态。根据广州市最新肿瘤登记数据，大肠癌的发病率已经在所有的恶性肿瘤中排第二位，仅次于肺癌。与此同时，大肠癌又是目前公认的通过早期筛查能有效控制的癌种之一。

广州市从2015年开始，从政府层面推动，由广州市卫生健康委员会负责组织实施社区居民大肠癌防控项目，每年为适龄人群进行大肠癌筛查，累计已查出近2000例的癌前病变。“在大肠癌发生前，我们有足够的时间去阻断疾病的进程！”在今年4月15日~4月21日第27届全国肿瘤防治宣传周活动上，临床和疾控专家联手呼吁居民积极参加大肠癌筛查。

大肠癌发病率在恶性肿瘤中居二

日前，广州市疾病预防控制中心、中山大学中山肿瘤防治中心、越秀区卫生健康局等单位，在越秀区建设街举办了第27届全国肿瘤防治周宣传活动。在活动中，中山大学肿瘤防治中心结直肠科专家介绍，在全球范围内，大肠癌的发病率正在以每年2%的速度上升；全国范围内，发病人数也在逐年递增，每3分钟即有1例新发。聚焦到广州市，由于饮食结构西方化等因素影响，广州市大肠癌发病水平高于全国平均水平。

和其它癌种一样，大肠癌发现得越早，疗效越好。根据美国研究报道，早期被诊断的大肠癌，5年生存率高达94%，假如发现时已经是晚期、出现远期转移，五年生存率直接下降至5.7%。

“日常门诊中发现的大肠癌患者，促使他们来看病的原因往往是便血。但由于痔疮也会引起便血症状，因此也有很多患者误认为是痔疮而延误了诊治。”临床医生表示，由于大肠癌早期往往没什么特殊的症状，或者症状不太明显，导致很多人错过了发现的时机。现有的临床数据显示，大部分病人被发现的时候已经处于中晚期，部分病人很快死亡，还有一部分人可以通过手术保住性命，但也伴随着终生使用造瘘袋，生活质量有所下降。

大肠癌发生前有足够时间可防

在活动上，专家们特别介绍了预防大肠癌的最有力武器——大肠癌筛查。“目前，大肠癌是少数几种公认筛查效果最好的癌种之一。同样是做内镜筛查消化道肿瘤，胃癌、食管癌的发现对医生技术要求较高；而大肠癌绝大部分是息肉变来的，所以在内镜下很容易就被发现，对于息肉还可以在检查的同时就切除了。”广州市第一人民医院消化内科专家介绍，肠癌不是一天长成的，从息肉开始到肠癌，中间有5到10年的时间，给了我们足够的时间把癌症消灭在未发生时。

广州市疾控中心大肠癌防控项目负责人介绍，截至2020年底广州市的社区居民大肠癌防控项目已为全市近48万多人次提供了初筛服务，超过2.4万人进行了肠镜检查，其中590人确诊为大肠癌，发现约2000例癌前病变。项目评估数据显示，和临床大部分病人中晚期才发现相比，该项目中的早诊率接近90%。更重要的是，通过镜下治疗，癌前病变的这部分人避免发展成大肠癌，也就是为近2000个家庭避免了大肠癌的造成的影响。

提示1：

参加大肠癌筛查其实很简单

今年的广州市社区居民大肠癌筛查工作已经启动，为了进一步使预防前移，筛查对象从原来的50岁~74岁常住人口，扩大到45岁~74岁常住人口。广州市疾控中心项目负责人介绍，凡是适龄的居民，都可以到附近的社区卫生服务中心进行初筛，“完成一份包括既往史、大便情况等问题的问卷，社区医生会给你粪便采集管，回家后根据指示留取粪便样本，再交回到社区，就完成了初筛的流程。一般一周就会有初筛结果。”

为了更方便居民参与筛查，市疾控中心去年起特意推出了微信小程序“肠探”，适龄居民可以随时随地自行进行风险评估，然后再就近到社区卫生服务中心进行粪便隐血检查，减少了居民来回社区卫生服务中心的时间。

假如问卷结果是高风险或者大便潜血试验是阳性，都说明大肠癌风险相对较高，但不能和大肠癌画上等号，必须到医院进行肠镜检查才能有定论。项目负责人介绍，大肠癌防控项目在各区都设有定点医院，初筛阳性的居民到定点医院可以享受一定的肠镜检查优惠措施。

提示2：

筛查只做“半套”不能消除隐患

在项目实施过程中，疾控人员发现，许多居民积极参与初筛，然而应该进行肠镜检查的居民（即初筛阳性者）中，却只有不到4成最终接受了肠镜检查，剩下的人则没有进行进一步检查，“筛查只做了‘半套’，还有最关键的一步一直不去做，健康隐患还一直留在身体里，这也就失去了筛查的意义。”

居民们不愿意做肠镜的原因，主要有“怕疼”“嫌肠道检查麻烦”“怕检查出疾病”“没时间”“怕花钱”几大类。事实上，现在肠镜除了有普通肠镜，还可以在镇静或麻醉下进行，“睡了一觉就把检查做了”；而肠道准备也只需要在肠镜检查前一天半开始进行即可，不少人在肠镜检查第二天可以如常上班，“即使是一台汽车，也要定期抽出时间去保养，何况是人呢？”

对于害怕检查出疾病、怕花钱的想法，专家表示，一方面，在没有明显症状、自认身体健康时查出病变，往往是在早期，检查的同时就可以切除隐患；内镜一次数百元，相比出现肿瘤后做开腹手术切除，从短期看创伤、费用上都大大降低，从长期看生存时间、生活质量差异明显。另一方面，假如经过肠镜检查后确认目前肠道是健康的，由于肠道从长出息肉到癌变需要多年时间，专家建议只需要间隔5年到10年再安排下一次肠镜检查即可。

“去年发生疫情，我们本来以为做肠镜检查的人数会少一些。结果却发现，初筛阳性的居民去做肠镜的比例，是项目开展历年以来最高的。我们分析，这和疫情后大家更加重视健康有关。”该项目负责人建议，对于初筛阳性的居民，应该尽早接受肠镜检查，不给健康留隐患，早做早安心。（文/伍仞）