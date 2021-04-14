平常只便秘 一查就肠癌中期？

一位69岁的阿伯，平时患有便秘，近期出现腹痛，在家人陪同下到医院就诊，医生建议做肠镜检查。检查结果发现，阿伯的大肠长出了肿物，长度大约5厘米，进一步病理检查确诊为结肠癌中期。家人很疑惑，“平常只有便秘啊，并没有别的症状，为什么一检查就是肠癌中期呢？”专家表示，肠癌的发生一般需要7-15年的时间，但是因为老伯之前从未做过肠镜检查，导致本来很好处理的息肉成了漏网之鱼，最后变成了癌症。

肠癌形成缓慢 关键在早诊

2020年中国癌症新发病例457万例，其中结直肠癌55.55万例，占12.2%，排名第二。2020年中国癌症死亡病例300万例，其中结直肠癌28.62万例，占9.5%，排名第五。

广州医科大学附属中医医院脾胃科康宜兵主任中医师介绍，结直肠癌的病因尚不明确，遗传、环境和生活方式等多方面因素都可导致肠癌。近90%的结直肠癌是由息肉演变而来。此外，炎症性肠病相关的异型增生也会导致结直肠癌。

肠癌的形成缓慢，肠癌的发生一般需要7-15年的时间，经历以下几个阶段：正常黏膜→增生→腺瘤形成→腺瘤癌变的过程。如果在息肉，包括腺瘤和高级别上皮内瘤变阶段进行治疗，5年的存活率可达100%；如果在Ⅰ期肠癌阶段进行治疗，5年的存活率可达94%；如果在Ⅳ期肠癌阶段进行治疗，5年的存活率只有11%。

所以，早期结直肠癌的最佳早诊阶段在息肉阶段，包括腺瘤和高级别上皮内瘤变。

康宜兵表示，结肠镜是筛查结直肠癌的“金标准”。其他的筛查还包括粪便潜血试验、结肠CT成像技术、多靶点粪便FIT-DNA检测等。粪便潜血试验灵敏度低、容易受饮食和药物影响；结肠CT成像技术无创伤、灵敏度较高，但是需要严格的肠道准备、放射线辐射风险等；多靶点粪便FIT-DNA检测成本较高，应用尚不成熟。

哪些人群需要进行检查呢？

康宜兵表示，符合下列任意一条都需要定期筛查：年龄50岁以上；粪便潜血试验阳性；一级亲属有结直肠癌病史；既往患有结直肠腺瘤性息肉；溃疡性结肠炎、克罗恩病等癌前疾病；本人有癌症史；排便习惯突然改变等。

符合以下任意2项也需要筛查：慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史等。

康宜兵建议50岁以上的人群都应该做一次肠镜检查，若没发现问题，以后可以每10年左右进行一次肠镜检查。若检查时发现有息肉，切除后的前3年应该坚持每年复查一次。

克服认知误区 肠镜变轻松

要提高筛查率，除了医生必须重视筛查，患者也要克服认知误区：

1.认为肠镜没必要做，粪便检测、肿瘤标志物能代替胃肠镜。其实，粪便潜血、肿瘤标志物阳性也不一定有肿瘤，阴性也不是肯定没有肿瘤。

2.认为做肠镜很痛苦。肠镜检查过程中，可能有腹痛、腹胀等症状，但大部分患者只要配合好医生操作，不舒服的表现一般较轻。

3.认为肠镜会损伤肠黏膜。其实，只要是熟练的内镜医生操作，一般对黏膜不会造成损伤。

康宜兵表示，对疼痛比较敏感的人群，可以选择无痛肠镜，其优点是睡一大觉就可以完成检查，医生看得仔细，操作风险也会降得更低。其缺点是做完之后会有点头晕，此外，价格也会稍贵一点。（记者张青梅 通讯员梁译尹）