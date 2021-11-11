天冷做运动 这个步骤别偷懒

寒潮突袭，京城一日入冬。大冷天的做运动，有一个环节一定不能省——热身。近日，120北京急救中心就处理了一起运动中不慎受伤的警情，对一位膝关节脱位患者进行了救治。

近日，西部急救中心站接到任务：某学校学生在运动时不慎跌倒，怀疑膝关节有损伤。途中，急救医生电话联系现场，嘱咐尽量不要挪动患者。

到达现场后，患者疼痛感明显，医生边询问病史边给予患者进行初步检查，初步判断是膝关节脱位，所幸骨头并没有损伤。医生让护士辅助给予患者牵引功能位，随后一边与患者说话转移其注意力，一边尝试给患者复位。成功后，为了患者后期更好的恢复，医生建议还是去就近医院诊断韧带或软组织等是否有损伤。

在此，120北京急救中心的医生提醒大家，冬季健身，特别要注意以下几点：

做好充分的准备活动 在寒冷天气下，人体肌肉、韧带的黏滞性增加，使肌肉的弹性及伸展性降低，各关节会变得比较僵硬，导致其安全活动范围减少。此时如果按照往常的方式直接开始锻炼，肌肉容易拉伤，关节也更容易受损。因此，冬日运动前一定要进行比往常更加充分的准备活动，使肌肉、关节的性能达到最佳水平。且运动时要注意安全，选择适合自己的运动，进行适当的运动就好。

以往在气温适宜的情况下，我们在运动前准备活动的时间一般为10至15分钟。而在寒冷天气中，准备活动时间则应该提高到20至25分钟，或到身体开始发热，微微出汗为止。

衣物增减需渐进 在寒冷天气进行运动时，要注意防寒保暖。锻炼时不可穿得过少，必要时可以戴上帽子和手套；但也不宜过多，容易妨碍身体活动。

在准备活动之后可以逐渐减少身上衣服的数量，但切忌在大汗淋漓的情况下骤然减少衣物。

出汗时，由于身体上水分较多，寒风吹入会使体感温度变得极低，容易导致感冒；同理，在结束运动休息的时候，必须尽快披上外套，防止受凉。

选择合适的运动时间及运动量 在寒冷天气下运动，应根据天气情况和个人身体情况，合理安排运动时间及运动强度。

在气温较低时，人体为了维持身体的温度，食欲会变大，体内的脂肪含量也随之增长迅速，体重随之快速增加。因此，在寒冷天气运动可考虑适当提高运动的强度，增加运动量，保证摄入与消耗的平衡，维持良好的体形。

此外，在寒冷天气下，推荐进行有氧运动（慢跑、爬山等），不仅不受场地的限制，也降低了身体不适应寒冬而发生损伤的风险。

每天进行20至30分钟的有氧运动，有助于消耗体内快速增长的脂肪，达到维持良好体形的目的。但是也要注意酌量而行，把运动量控制在力所能及的范围。因为过度疲劳反而会降低身体的抵抗力，给疾病可乘之机。

文/本报记者 李洁