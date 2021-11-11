拔罐后皮肤颜色深就是身体差？真相是……

无论是在中医诊所还是洗浴中心、美容机构，拔火罐都是受人追捧的传统养生项目。特别是一场大雪直接把北京送入冬季，人们又想起了这个祛湿逐寒的保健方式。不过，拔罐究竟应该怎么操作？是什么人都可以拔火罐吗？拔罐后皮肤颜色越深就说明身体越差吗？今天就来揭晓答案。

拔罐确有通络祛湿之效

拔火罐是一种中医治疗方式，传统的拔罐是用火把罐里面的空气燃烧掉，放在皮肤上产生负压，进而达到治疗目的。拔罐法具有温经通络、祛湿逐寒、行气活血及消肿止痛的作用。通过罐内负压使得病理产物从皮肤毛孔中排出，从而达到调整人体的阴阳平衡，增强体质、激发精气、调理气血、防治疾病的目的。

但是如果操作不当，燃烧的火焰或者过热的罐口接触到皮肤，确实会对皮肤产生损伤。所以建议大家，为了减少事故的几率，拔火罐最好还是到正规医疗机构寻求治疗。如果是自己在家操作，一样要注意用火安全以及器具消毒，同时关注身体变化，出现烫伤时及时就医。

拔罐颜色深预示了这些

拔罐时，由于罐内负压，导致局部组织充血、瘀血，这对机体的自我调节起到良性刺激，能够增强机体的功能活动，同时提高抵抗力。但是拔火罐后的颜色取决于体内湿气、拔火罐的时间长短、操作人手法等多方面因素。通常拔火罐后颜色偏深，预示着体内寒气、血瘀、湿气较重等。但仅作为参考，具体情况还要结合个人的症状表现来判断。

那么，拔火罐吸力太大会不会对皮肤造成伤害，力度怎么控制才合适？拔罐过程中，力度过大还是会对皮肤造成一定损伤的。操作中，力度要控制在具有轻度牵拉感，但不是疼痛感的范围。

拔罐时，一定要选择有弹性的丰满的部位，尽量选择卧位的方式。使用多个罐具时，排列距离不能太近，避免因皮肤过度的牵拉而引起疼痛。时间可以控制在一周1至2次，每次5至10分钟左右，具体还要视罐印儿的消退情况而定。

八种情况拔火罐是禁忌

患有以下疾病的患者请勿尝试拔罐，否则可能引起问题。

1.重度心脏病或身体安装金属（支架）等患者；

2.有出血倾向、出血史、败血症、血友症等问题的患者；

3.全身浮肿、急性外伤性骨折、高热不退、抽搐等患者；

4.全身皮肤病或局部皮损（如皮肤过敏或溃疡破裂处）、心尖区、体表大动脉搏动及静脉曲张部等部位；

5.身体极度衰弱、消瘦、皮肤失去弹力者等；

6.患有痉挛肝炎、活动性肺结核等传染病的患者；

7.瘰疬、疝气处、前后二阴处等部位；

8.女性经期、四个月以上孕妇、六岁以下儿童及七十岁以上老人等。

文/李冬梅（北京市鼓楼中医医院）