中疾控：提倡采用非接触方式配送外卖和收发快递

人民网北京11月11日电 （记者孙红丽）中国疾控中心官方微信号近日发布外卖配送和快递从业人员新冠肺炎疫情健康防护指南，该指南中提出，提倡采用非接触方式配送外卖和收发快递。中高风险地区，外卖配送和快递从业人员应当在与顾客协商同意的情况下，尽量采取无接触配送方式，减少人员接触。

该指南从岗前防护准备、业务配送和分发环节的个人防护、生活环境的卫生防护、应急应对措施四个方面，为外卖配送和快递从业人员提供健康防护指导。

岗前防护准备方面，该指南中提出，外卖配送和快递从业人员要及时了解外卖配送或所负责收发快递区域的疫情风险等级。上岗前检查工作服、口罩、手套和手消毒剂等个人防护用品的数量和质量，并测量体温，如出现体温异常，应当报告单位并及时就医。

业务配送、分发环节，该指南中提出，做好外卖和快递运送工具的清洁消毒。应当保持餐饮外卖的配送箱清洁消毒，避免餐食遗撒，提倡增加清洁消毒频次。

餐饮外卖配送过程中，提倡将直接入口食品和非直接入口食品、需低温保存的食品和热食品，使用洁净的容器或者独立包装进行分隔。在快递装运过程中，要尽量将生鲜类与其他类快递分区放置。

在与顾客签收外卖或快递过程中，要佩戴口罩、手套，减少直接接触，交谈时至少保持1米以上的社交距离。在医疗卫生机构等特殊场所外卖配送或收发快递后，要及时做好手卫生。

另外，外卖配送和快递从业人员上班时出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状时，须主动报告单位并及时就医。尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院的路上和在医院内应当全程佩戴口罩。

当接触新冠肺炎疑似病例或确诊病例后，外卖配送和快递从业人员应当及时主动报告单位并配合做好密切接触者的追踪和流行病学调查。