冬季谨防儿童呼吸道感染 医生教你这样做

冬季是呼吸道疾病的高发季节，儿童抵抗力比较弱尤其容易出现呼吸道的感染。人民网记者采访了郑州大学第三附属医院小儿呼吸二科主任张艳丽，与大家聊聊冬季儿童呼吸道疾病防治。

“人体的呼吸系统以环状软骨为界，分为上呼吸道和下呼吸道。上呼吸道感染是儿童最常见的疾病之一。”张艳丽医生介绍，上呼吸道感染主要侵犯鼻、鼻咽和咽喉部，临床表现轻重不一，与年龄、病原及机体抵抗力相关。婴幼儿多起病急，有时局部症状不明显但全身症状重，可出现高热、烦躁、精神差、食欲差等症状。年长儿童症状常较轻，会出现发热、头痛及腹痛等症状。

张艳丽医生表示，由流感病毒、副流感病毒所致的上呼吸道感染也就是我们常说的“流感”，有明显的流行病史，会出现发热、头痛、咽痛、肌肉酸痛等症状，全身症状重，上呼吸道卡他症状不明显。其可波及邻近器官及向下蔓延，引起中耳炎、鼻窦炎、喉炎、支气管炎、肺炎，甚至脑炎、心肌炎等。

“下呼吸道感染多继发于上呼吸道感染，是支气管、细支气管和肺泡感染所致。常见病原体为病毒、细菌、支原体等，可为单一或混合感染。”张艳丽医生谈到，支气管炎多表现为咳嗽、发热，肺炎还可出现气促、呼吸困难，毛细支气管炎除呼吸急促外，胸部凹陷及喘息也较常见。

“儿童呼吸道感染时，要多休息、多饮水，居家隔离，注意用手卫生，预防并发症。有发热症状时，要科学应用退热药物，酌情物理降温。”张艳丽医生提示，一旦儿童有不适症状，家长要及时带孩子去医院就诊。患流感的儿童需遵医嘱隔离治疗。

冬季如何预防儿童呼吸道感染呢？张艳丽医生建议，多喝热开水、勤洗手、吃熟食、勤通风、晒太阳。注意保暖，避免受凉。远离新冠肺炎中、高风险地区，确需外出要做好防护，避免去人流密集、空气流通差的公共场所。加强锻炼，增强体质，提高自身抗病能力。均衡饮食，少吃辛辣食物，多吃易消化和富含维生素的果蔬。同时，建议每年10月左右给儿童接种流感疫苗。