“守护青春心灵 筑梦阳光未来”青少年心理健康圆桌论坛在京举行

10月10日，人民网·人民健康联合昭德医疗举办的2021年世界精神卫生日“守护青春心灵，筑梦阳光未来”青少年心理健康圆桌论坛在北京召开。本次论坛邀请多位精神科专家医师、心理咨询师、教育工作者等齐聚一堂，聚焦青少年精神卫生健康工作，从多领域共同探索青少年心理健康服务、合作的新模式。

“青少年是国家的未来和民族的希望，促进青少年健康也是我们实施健康中国战略的重要内容。”国家卫生健康委保健局保健会诊专家、中国心理卫生协会荣誉理事长、北大六院主任医师王向群在圆桌论坛上说。

谈及青少年常见的心理健康问题，北京昭德医院特聘专家、精神科专家及心理治疗师范成路，北京昭德医院门诊部主任赵富帅发表了自己的看法。专家们认为中学时期是孩子人生中挑战较多的阶段，由于大脑和生理心理发育不平衡等原因，他们面对的压力和成长的烦恼比其它时期更多一些。自我成长性的困扰、情绪类的心理困扰、学业类的困扰、以及行为习惯上的问题，这些心理困扰并不是完全独立的，家长需要用发展的眼光来看待中学生的心理困扰。此外，中国传媒大学杨竞博表示，青少年的心理问题也需要分阶段对待，不同时期的心理问题需要不同的解决办法。

北京昭德医院精神科医生、青少年心理专家戴雯姬说：“昭德医疗选择了‘医—校—家’三结合模式，将心理服务与教育服务进行了融合。我们会和学校、家庭合作，为青少年提供全方位的服务。” 随后，戴医生详细介绍了昭德医院与学校家庭的几种合作方式，例如提供心理健康筛查服务、协助学校进行心理危机干预、父母支持工作坊、家庭治疗等。

此外，谈及新冠肺炎疫情对青少年心理健康的影响，北京医学会精神医学分会秘书长、北大六院精神科主任医师石川表示，在当前疫情常态化的背景下，如何营造青少年适宜的成长环境，如何营造和谐的社会氛围，如何预防青少年心理问题的发生，是摆在我们这个时代的重要课题。要建立适宜青少年健康成长的服务体系，进一步提升各领域专业服务能力，在做好预防工作的同时，加快人才培养，整合多方资源，促进青少年心理健康。