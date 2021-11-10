老年人“刷卡亮码”可以成为疫情防控标配

堂吉伟德

老年人到商超、医院、公园，不必再掏出手机费劲地扫健康宝，只需一刷养老助残卡、身份证，1秒钟即可验码，就像乘公交刷卡一样简单便捷。据北京市经信局介绍，借助北京健康宝AI应用赋能，全市412处公共场所及1922个居民小区实现健康状态便捷查询，平均每天约150万人次通过刷卡等方式“亮码”。（11月9日《北京日报》）

疫情防控进入常态化阶段，扫健康码、场所码和出行码已成为不可或缺的“通行证”，无论是进入人员密集的场所，如展馆、市场、酒店等，还是机关、事业单位、学校和政务服务窗口，包括出行乘坐交通工具都必须“扫码通行”，没有扫码验码作为前提可谓“寸步难行”。在大数据等工具的加持下，人员出行和流动都离不开健康状态的查询，履行相应的查验义务也是防控工作应有之义。

人人扫码，逢行必扫，越是防控形势严峻，对扫码的要求就越高，使用的频率也水涨船高。扫码的快捷度影响着出行和通行的舒适度，尤其是在人员流动性大的市场、交通出口、车站、码头等地，一方面扫码需要花费较长的时间，扫码的效率影响着排队时间的长短；另一方面，老年人等特殊群体在使用智能手机方面存在很大的障碍，一部分人不会使用APP程序，另一部分人没有配备智能手机，而是只能接打电话的老年机，不具备扫码的条件，若不提供可靠的解决途径，则老年人出行就会存在很大的障碍，并影响疫情防控整体工作的展开。

在很多地方的车站码头，对于老年出行者在查验健康码时，往往陷入一种难以解决的困境中：防控要求老年人必须扫码，而不少老年人不具备相应的能力，无法提供健康码、场所码和出行码等佐证资料，如果强行要求会诱发矛盾和纠纷，并扰乱正常的秩序；若是任意放行就会出现极大的防控漏洞，所造成的后果和风险也难以把控。在智能化时代，不能让老年人成为“局外人”，这既关乎该群体的福祉，也维系整个社会的利益。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,中国网民规模达10.11亿,其中60岁以上网民占比为12.2%。这表明相当大一部分老年人没有“触网”。今年国务院《政府工作报告》提出，“完善传统服务保障措施，为老年人等群体提供更周全更贴心的服务。推进智能化服务要适应老年人需求，并做到不让智能工具给老年人日常生活造成障碍。”让老年人跨越“数字鸿沟”，进行适老化改造必不可少，在疫情防控的技术使用方面更需要制定适合老年人出行的方案。

老年人没有智能手机或不能使用，但他们有身份证、老年卡、公交卡、社保卡等一系列身份证明，在信息共享互动的大数据时代，以AI应用赋能打通信息壁垒，实现信息共享互用完全可行。甚至老年人不需要带任何证件，只需要刷脸即可实现快捷查询也无技术障碍。北京市采用“健康宝”AI应用赋能的方式升级智能终端，实现不同场景的运用，其实践路径充分证明技术的有效性和可靠性，也为公共治理的高效化和公共服务的便捷化提供了范例。

抛开特殊群体和对象而言，扫码服务适老化升级背后的思路更值得称道。思路决定出路，面对特定对象和群体的具体举措，既有针对性更有普适性。治理能力和服务水平的提升，也为疫情防控构筑了坚实的防线。