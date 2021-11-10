进博会拜耳“医疗健康日”：专家解码毛发和头皮健康

11月9日，拜耳健康消费品在第四届中国国际进口博览会拜耳展台举办“医疗健康日”主题宣传活动，特邀复旦大学附属华山医院皮肤科主任医师、博士生导师杨勤萍，围绕脂溢性皮炎、雄激素性秃发等就常见毛发和头皮问题与各大媒体开展科普交流。

交流会现场（受访者供图）

杨勤萍表示，毛发和头皮问题已经越来越受到人们的关注。在平时接诊工作中，来就诊的患有毛发、头皮问题的患者与日俱增，但在诊疗中发现大部分患者缺乏基本知识，在就诊前往往会寻求一些不合理、不正确的方法来应对。很有必要让老百姓能正确地、科学地认识自己的头皮、头发。

杨勤萍从最常见的头皮屑谈起。她认为，出现大量的头皮屑，除了过度清洗导致头皮屏障破坏这个因素之外，还要考虑患脂溢性皮炎的可能性。对于脂溢性皮炎的发病原因，杨勤萍表示，目前脂溢性皮炎发病机制以及确切病因尚不完全明确，但最新研究显示与头皮的真菌感染有关，即头皮感染了糠秕马拉色菌，继而引起头皮发红、发痒以及头皮屑和皮炎的表现。这就是典型的脂溢性皮炎。脂溢性皮炎的发病具有一定的普遍性，治疗上首选局部外用药。

忙碌的生活和工作让越来越多的人遇到脱发的困扰。对此，杨勤萍表示，雄激素性秃发不是男性的“专利”，女性也会患病。它并非完全是体内雄激素绝对高，也可以是雄激素对头皮敏感性增加。另外，氧化应激也可能参与发病。因此，当出现脱发症状时，一定要及时就医，越早治疗效果越好。她提示，在治疗雄激素性秃发的过程中，有一点要特别注意。脱发往往伴随脂溢性皮炎的发生。因此在治疗中要两者同时治疗，不仅考虑脱发的问题，还要治疗继发的脂溢性皮炎，控制炎症，才能起到好的治疗效果。

杨勤萍特别强调持续和规律治疗的重要性。脂溢性皮炎和雄激素性秃发都属于慢性病，治疗和用药上一定要遵循医嘱（说明书）的用法和用量，特别到症状得到改善的阶段，更需要持续使用，直止症状完全消退，以免反复发作。

染发烫发是否会伤害头皮头发？对此，杨勤萍表示，烫染发主要破坏发干的结构，适度的烫染经过一定时间可以自己恢复。但如果频度过高，染发剂的化学物质会破坏毛干，对头皮也会产生一定的影响。因此建议一定要适度，而且要选用正规厂家生产的染发产品，保证安全性。

对于网络上流传的不少美发偏方，杨勤萍表示，民间的偏方也要因人而异。这些偏方最大的特点就是属于个案，没有通过科学的临床验证。对于头皮问题一定要树立主动就医、及早诊断的理念，在治疗时要有积极的心态，采用科学的方法，坚持长期治疗。

最后，杨勤萍表示，毛发是人体的一部分，最重要的是要注意劳逸结合，均衡饮食，养成良好的生活习惯，保持身心愉悦，做好头皮头发的清洁，这些都有助于毛发和头皮健康。