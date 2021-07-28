拜耳提前签约第五届中国国际进口博览会

2021年7月27日，正值第四届中国国际进口博览会（简称“进博会”）倒计时100天之际，拜耳参加了“2021年中国国际进口博览会参展商联盟交流会暨第五届进博会签约仪式”，并提前签约锁定了第五届的展位。

今年，拜耳将如期出席于11月5日至10日举行的第四届进博会，汇集旗下三大业务版块共同亮相。拜耳将重点呈现在心血管健康、糖尿病管理、肿瘤治疗、细胞与基因疗法和精准诊断等领域的创新医疗解决方案，涵盖营养、消化道健康、头皮健康、抗过敏等领域的自我保健解决方案，以及现代农业创新、可持续解决方案。

“进博会是新时代国际合作的良机，彰显了中国坚定不移施行扩大开放的决心，同时也是一个重要的商业交流平台，为包括拜耳在内的企业提供了展现未来发展前景的广阔切实机遇。这进一步增强了我们长期根植中国发展的信心。”拜耳中国首席财务官史蒂夫（Ulrich Stefer）表示。

据了解，作为进博会的“老朋友”，拜耳自2018年以来已连续四届出席，通过一系列产品与解决方案向中国和世界展示公司在医疗健康和农业领域的核心竞争力。