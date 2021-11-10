钟南山：这波疫情能够比较快控制 鼓励打疫苗第三针

人民网北京11月10日电 （记者乔业琼）“打第三针新冠疫苗‘加强针’对于预防感染、预防病情加重很有必要。”近日，中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山带领团队到深圳市人民医院交流指导工作时如是强调。

钟南山说，现在从全世界来看，疫苗的保护作用是半年左右。过了半年之后，它产生的抗体以及免疫原性都降低很多，所以打第三针对于我们预防新冠病毒感染是很有必要的，现在也鼓励这么做。

图片由深圳市人民医院提供。

钟南山介绍，3-11岁人群现在注射率已经相当高了，其实现在最关键的是老年人。目前看来老年人新冠疫苗的接种率比成年人和小孩低，但他们是主要的得病对象。

“我自己也接种了。”钟南山特别强调。他表示，今年年底前要强化对老年人的接种，争取今年底至少80%以上人群要完成全程的疫苗注射。

针对本轮疫情，钟南山认为有两个不利因素，第一个就是这次在西北散发比较多一些，增加了追踪的难度；第二个不利因素就是在冬季，北方人们聚集得比较多。

“中国只要继续采取严格的防疫举措，及时发现感染链，加强对密接者的检测，必要时在一些高风险地区进行全员检测，采用这些办法，还有做好个人防护等，我想还是能够比较快控制住，不是太担心大量的传播。”钟南山说。