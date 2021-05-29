钟南山：中国新冠疫苗覆盖率年底可达80%，产能需加强

正在参加两院院士大会的中国工程院院士钟南山28日晚间接受中新网记者采访时指出，到今年年底，中国新冠病毒疫苗的覆盖率能够达到80%，当前疫苗产能仍需加强。

近期中国内地出现疫情散发病例，疫苗接种意愿也随之上升。钟南山表示，一方面，国内对新冠疫苗的需求强烈，另一方面，世界卫生组织的疫苗需求同样迫切，很多国家希望中国能够提供疫苗。中国的新冠病毒疫苗产能仍需要加强。

钟南山院士在会上发言。郝凌宇 摄

根据中国国家卫生健康委员会公布的数据，截至5月27日，中国内地累计接种新冠疫苗已经超过5.8亿剂次。何时能够建立起群体免疫屏障？钟南山对此表示，按照疫苗保护率达到70%计算，中国的新冠疫苗覆盖率需要达到近80%，才有可能形成群体免疫。

“据我所知，在7月初，全国应该达到(覆盖率)40%，今年年底能够达到80%。”钟南山对中新社记者说。

国际社会广泛注意到，面对新冠肺炎疫情这一全球性公共卫生危机，某一国家形成群体免疫不足以真正应对疫情带来的挑战，也要依靠国际合作抗击疫情。但仍需看到，当前全球应对公共卫生事件的联合机制还不够健全。仅以新冠疫苗分配问题为例，全球性的分配不均已经引发各方的持续关注。

钟南山说，正因为这样，他所参加的世界卫生组织的独立工作委员会，强烈希望建立一个国际健康危机方面的委员会，有政府的领导，也有经济学、卫生学专家和政府经济、卫生官员来共同组织。

“它(委员会)能够决策，制定一些全球的相应政策，就像对气候变化、对温度、对空气污染的全球的政策，同时也能够有权拨出足够的经费来支持。”钟南山指出：“只有这样才能够进一步加强对这一类的突发性公共卫生事件的应对能力。”(郝凌宇 李纯)