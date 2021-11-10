细胞代谢或成治疗新冠肺炎“新靶点”

近日，一个国际联合研究团队发现，转酮醇酶（TKT）抑制剂BOT可抑制新冠病毒复制，并增加糖酵解抑制剂2-DG的抗新冠病毒活性。病毒介导的代谢过程有望成为治疗新冠病毒感染的新靶点。

新冠病毒在感染细胞后会重新编程宿主细胞，进而制造新病毒，这一过程中会同时改变受感染细胞的新陈代谢。此前的研究表明，细胞被新冠病毒感染后，其葡萄糖代谢有别于正常细胞。糖酵解抑制剂2-DG会影响这种代谢变化，可成为治疗新冠病毒感染的潜在药物。

来自德国法兰克福大学、丹麦哥本哈根大学、德国感染研究中心和英国肯特大学等机构组成的联合研究团队进一步发现，新冠病毒感染同时还与新陈代谢过程——磷酸戊糖途径（PPP）有关。这是活细胞中产生能量并维持细胞稳态的关键代谢途径之一。

生物体内TKT参与PPP中两个非氧化的反应。联合研究团队通过蛋白质组学数据分析发现，新冠病毒感染细胞中TKT的水平升高，表明非氧化性PPP发挥了作用。新冠病毒感染与PPP调控的变化有关。实验表明，TKT抑制剂BOT可抑制在培养皿中受感染细胞内新冠病毒的复制。

此外，联合使用2-DG和BOT可以比单独使用一种能进一步抑制培养皿中病毒的复制。BOT增加了2-DG的抗新冠病毒活性。因此，与使用瑞德西韦和莫努匹拉韦来抑制病毒酶不同，通过抑制受感染细胞中病毒介导的代谢变化来抑制病毒复制，有望成为另外一种潜在的治疗方法。代谢药物可通过发挥抗病毒和免疫调节作用来改善新冠感染的治疗结果。

法兰克福大学金德里希·西纳特教授说：“靶向病毒引起的宿主细胞代谢变化是一种专门干扰病毒复制过程的有吸引力的方式。”肯特大学马丁·米歇尔教授则认为，这是新冠治疗研究的一个突破。耐药性是病毒性疾病治疗中的一个大问题，因此使用不同靶点的疗法非常重要。该研究为开发针对新冠病毒的有效疗法带来了进一步的希望。