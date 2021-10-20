治疗慢性牙周炎 又添“抗菌新武器”

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员张华）在流行病学上，牙周炎是世界范围内流行最广泛的慢性病之一，发病率随年龄增长而增加。天津大学材料科学与工程学院吴水林教授团队设计了一种二维卟啉金属有机框架复合纳米片，并通过掺入聚乙二醇基质得到一种可注射软膏黏附于病灶处，利用光动力加离子疗法治疗牙周炎，相关成果近日发表在《美国化学会会刊》上。

据介绍，慢性牙周炎往往会导致组织逐渐受损和牙齿脱落，严重的甚至会造成全身性疾病。然而传统的手术干预和抗生素治疗，对多种口腔病原体引起的慢性牙周炎效果不佳。

而光动力抗菌治疗由于具有快速高效杀菌的特点有望成为牙周炎临床治疗的潜在替代方案。该研究以光动力抗菌治疗思路为基础，选取可降解的二维卟啉金属有机框架作为光敏剂，并通过在材料表面修饰超薄三氧化二铁增强了其光催化活性，在特定波长（660纳米）光照射下，可以产生更多的活性氧分子，进而提高了其抗菌性能。

“该材料遇水可缓慢释放出金属铜离子，铜离子可以促进血管的生成，因而具有很好的组织修复功效。”吴水林介绍，在活性氧分子与释放铜离子的协同作用下，该材料对多种口腔病原体如牙龈卟啉单胞菌、具核梭杆菌、金黄色葡萄球菌等都表现出了广谱抗菌活性。其用于牙周炎治疗具有快速抗菌、减轻炎症反应和促进血管生成3种功效。研究表明，该纳米复合材料具有良好的体内和体外生物安全性。

作为一种快速根除口腔病原体并有效加速牙周组织修复的治疗策略，本研究有望为临床牙周炎疾病的治疗提供新的材料设计思路。另外，其相关催化机制也为分子结构和催化设计研究提供了新的研究视角。